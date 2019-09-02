墨西哥華裔毒梟豪宅遭拍賣...1.63億成交　全捐作運動員獎學金

▲華裔毒梟葉真理豪宅有470坪大。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

墨西哥政府將華裔毒梟葉真理（Zhenli Ye Gon）的豪宅以1.02億披索（約台幣1億6300萬元）賣出，全部收入將用作為泛美運動員的青年獎學金，讓這些運動員全面衝刺2020年東京奧運。

該棟豪宅位於洛馬斯查普爾特佩克（Las Lomas de Chapultepec），樓高三層，佔地約367坪，建物面積約為470坪，正門門廳為雙樓梯，並鋪有大理石磁磚，十分氣派。且擁有一座私人游泳池、電梯、巨型水晶燈、大型派對房等，內裝極盡奢華。拍賣底價為9730萬披索，最後以1.02億披索拍出，略低於預期的成交價1億5000萬披索。

▲豪宅內裝相當奢華。（圖／達志影像／美聯社）



現年56歲的葉真理是是墨西哥醫藥化工廠的擁有者和法定代表，在2006年至2004年間，假借製藥名義，進上千公噸的偽麻黃鹼和麻黃素類產品，提供改幫派製毒，而與他合作的幫派就是惡名昭彰墨西哥大毒梟「矮子」古茲曼（Joaquin "El Chapo" Guzman）的錫納羅亞販毒集團（Sinaloa）。

葉真理在2007年被指控製毒與販毒，當時警方在他的這棟豪宅中，搜出重達兩噸的2.05億美元現金（約台幣64億元）及大批軍火，成為當地史上單次查獲的最高額贓款。葉真理隨後逃至美國，直到2016年被引渡回墨西哥。

▼華裔毒梟葉真理。（圖／達志影像／美聯社）

