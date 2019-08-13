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家裡啪一半！雙胞胎姐突開門　神展開「他睡了姐姐」...女友崩潰現身

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▲吳姓男子2017年間借住堂弟桃園市租屋處，竟趁堂弟收假回部隊性侵其女友。（示意圖／取自免費圖庫pxhere）

▲他睡了姐姐，現在直呼好後悔！（示意圖／取自免費圖庫pxhere）

網搜小組／劉維榛報導

日前有男網友到女友家烤肉，昏睡之餘竟上了未來岳母，更爆笑的是，把長輩的肚子搞大了！近日一名男網友則自爆，不小心睡了女友的雙胞胎姐姐，想求助該如何是好，怎料女友現身回應了，大批網友驚呆想看好戲。

一名男網友在臉書《靠北女友》強調是真人真事，他和女友在一起一年，日前心血來潮想來場魚水之歡，地點就挑在女友家裡，結果小倆口刺激搖到一半，發現雙胞胎姐姐回家了，一打門後，3雙眼睛互看超尷尬，「全部看光！」

姐姐羞紅關上門逃竄，怎料原PO有個大膽的想法，「可不可以完成作業？」然而女友不允，只想趕緊穿衣服化解尷尬場面。原PO不滿被婉拒，當下氣得走人，正當要開門離去時，姐姐在背後叫住他，「留電話說要請她爸媽打給我…」

兩天後電話果真響了，姐姐要求來家裡一趟，原PO帶著忐忑的心情前往，本以為會看到女方父母，要向對方陪不是，怎料只有姐姐一人獨自在家裡。姐姐劈頭質問，「是不是真的愛妹妹，是不是不會背叛她，會愛她一輩子」，看似出於關心妹妹舉動。

兩人聊著聊著，姐姐開始捶心肝訴苦，自己被渣男劈腿，甚至怨嘆「為什麼命運差那麼多」，最後劇情超展開，「我把她推開，但是她又靠了過來，就這樣我跟姐姐也發生了關係，我不知道以後該怎麼面對她們了！」

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▲家裡啪一半！雙胞胎姐突開門　神展開「他睡了姐姐」...女友崩潰現身（圖／翻攝靠北女友）

▲女友崩潰現身了！（圖／翻攝臉書靠北女友）

荒謬至極的劇情，讓大批網友罵聲不斷，笑虧「135姊姊，236妹妹，一天休息，不用謝」、「X片不要看那麼多啦」、「真的不要白日夢做太多，下面不行腦袋也不行，會很可憐」、「想像文真多」、「SOD看太多」、「左右開弓」、「文筆需待加強」。正當大家敲碗看好戲時，結果女友本尊也在同社團PO文討拍，「我是那個雙胞胎妹妹，我男友跟我坦誠，他跟我姊姊發生關係，我從沒想過會發生這樣的事情，請問我該怎麼做？」

網友忍不住狠酸，「怎麼感覺妳沒有很難過，還有心情來PO文」、「2X台才有可能寫出來的劇本」、「然後都是同一人PO，人格分裂？」、「這劇本不錯，繼續編」、「雙胞胎老梗了」、「人分飾三角頗累」。

關鍵字：男友女友雙胞胎姐姐劈腿

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