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持有7年等不到價漲　科博館百坪豪宅賠國產車出場

▲▼台中西區,豪宅,富邦天空樹,龍邦國寶,鄉林美術館,國泰,科博館,美術館。（圖／記者陳筱惠攝）

▲老牌建商推的「鄉林美術館」出現小賠70萬元出場交易。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中科博館特區沿著草悟道，是中部富豪指名度高的居住區段，隨著兩大豪宅「忠泰老佛爺」、「勤美之森」陸續進入交屋階段，老牌建商推的「鄉林美術館」出現小賠出場交易，信義房屋專家表示，該社區買賣成交少，大部分戶別都掌握在建商手裡，位置地點相當好。

《地產詹哥老實說》EP202／老江湖也踩雷！　屋主自售慘淪「被告」案例曝

位於博館路的「鄉林美術館」，屋齡10年，主打一層一戶，每戶都是百坪起跳的規劃，總戶數僅27戶，經查實價登錄，有交易移轉的僅4戶，其中高樓層戶別於2016年以總價6050萬元、單坪價35.6萬元買進，持有7年後卻以總價5980萬元、小賠70萬元，單坪價35.3萬元出售。

▲▼鄉林美術館，老透天,空屋 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲該社區坪數設定都是百坪起跳，社區戶數單純，但也因此管理費並不低。（圖／記者陳筱惠攝）

在房市多頭時，豪宅出售訊息總是引人注目，過去七期也有豪宅社區一次性賠售2千多萬元的案例，對此，信義房屋公益忠明店曾志凱就分析：「該社區地點相當好，單價4字頭以下物件也相對稀有，惟該社區歷史交易並不多，會再多頭時出現小賠案例，也是因為沒跟風到疊價優勢，不過該棟樓整體成本相較現在的土地、建造成本一定低很多，未來還有捷運藍線議題，區段的利多還是相對多於利空。」

曾志凱表示：「該社區坪數設定都是百坪起跳，社區戶數單純，但也因此管理費並不低，加上周邊還有勤美集團結合洲際酒店打造的『勤美之森』、設計大師與忠泰建設合作的『忠泰老佛爺』，相較之下亮點就沒有這麼顯眼。」

▲▼忠泰老佛爺,勤美之森 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲科博特區沿線豪宅陸續進入交屋階段。（圖／記者陳筱惠攝）

資深房仲謝兒政認為：「以台中高總價物件來說，不一定是本地富豪青睞，有不少北客、彰化等地前來置產的層峰客，以總價6千萬元來說，可以挑選的物件從西區到西屯區並不少，所以即便佔據不錯的地點，該社區知名度仍不高。」

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關鍵字：台中科博館鄉林美術館豪宅交易賠售信義房屋

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