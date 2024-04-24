新竹遊樂場1.9億交易「前手大賺6千萬」　在地：漲幅算客氣

▲新竹市「新吉星娛樂廣場」以1.9億元轉手，前屋主持有3年，大賺6000萬元。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／新竹報導

新竹市「新吉星娛樂廣場」以1.9億元無貸款交易，前房東持有3年，大賺6000萬元，漲幅達46%。不過，在地房仲表示，3年漲近5成算是很客氣了，這些年來新竹房屋漲價，根本不只這幅度。

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新竹市「新吉星娛樂廣場」招牌顯眼，目前仍營業中，提供各項娛樂機台，而該透天在2020年12月以1.3億元交易，躍上新聞版面，買方是桃園柯姓自然人，當初就有專家推估是看重土地價值。

近期實價揭露，時隔約3年，「新吉星娛樂廣場」再以約1.9億元轉手，增值6000萬元，漲幅達46%。該透店權狀243坪，移轉了164坪商二土地。經查謄本，買方是桃園賀姓自然人，以無貸款買進。

▲「新吉星娛樂廣場」位於中華路二段，靠近新竹火車站。（圖／記者項瀚攝）

住商不動產新竹關埔加盟店東曾文慶表示，「新吉星娛樂廣場」位於中華路二段，靠近新竹火車站，區域土地稀少，「3年漲46%看似多，但其實相當合理，這幾年來房子都漲不只這幅度了。」

曾文慶認為，新買家購入，主要也是為了後續的土地開發價值，該區雖然後面就是鐵軌，但其實沒有太大的抗性，目前住宅新案稀缺，若成功推案應有6字頭價碼。

吉田開發建設副總蔡耀德表示，新竹市商二容積率達400%，每坪地價115.8萬元屬實不貴，且中短期還有電子遊樂場的租金收益，且建物左側還有整排的獨棟透天，臨路又夠寬，頗具開發效益，買方買得漂亮。

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