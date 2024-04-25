婚房裝潢噴110萬！「高薪女1壞習慣」存款超慘：男友好可憐

▲原PO自曝是月光族。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「快結婚了，但還是守不住錢！」一名女網友透露，儘管她月薪有10萬，但卻是個月光族，最近還瞞著男友花掉10萬做醫美。事實上，原PO與男友有存一筆結婚基金，其中婚房預計要花110萬做裝潢，殊不知男友最近因工作賠掉60萬，加上她又偷做醫美，讓原PO哀喊「怎制止自己狂花錢？我男友好可憐。」

一名女網友在Dcard表示，明年要與男友結婚，兩人存了一筆共同基金200萬元，其中110萬要用來婚房裝潢，不料男友最近工作不順賠掉60萬，而她也改不掉花錢如流水的習慣，「忍不住一直亂花錢，甚至花到超支，前陣子還偷偷瞞著男友去做醫美」，一口氣花了10萬元。

事實上原PO月賺10萬，但克制不住消費慾望，「目前存款不到20萬...每個月幾乎月光」，讓她也非常苦惱，「到底要怎麼制止自己一直這樣狂花錢？我男友好可憐。」

「開專門的儲蓄帳戶，薪水入帳就趕快轉進去，如果不會投資就存定存；如果是刷卡沒感覺的話，就去銀行調降額度。說到底這些方法都只是輔助而已，重點還是你本身要有覺悟」、「果然賺多也沒用」、「離明年還有一段時間，你薪水蠻高的，真的要克制」、「把郵局帳號提款卡剪掉，不要開網銀，月初領到錢固定轉2萬過去那個帳戶，那個帳戶只進不出，莫名的就能存到錢了」。