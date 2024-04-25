租屋族快看！房東「超收電費」有法可管　定型化契約擬5月上路

▲電表示意圖。（圖／記者黃可昀攝）



文／中央社

為避免房東超收電價賺價差，內政部長林右昌說，今天起已預告修正租屋定型化契約，明定每度電價不得超過當期電費單的每度平均電價，房東每期收取的電費總金額，也不得超過電費單總額，5月上路應該沒問題。

立法院內政委員會今天邀內政部長林右昌、次長花敬群、移民署長鍾景琨等人列席，審查國籍法部分條文修正草案。

民進黨立委洪申翰3月18日在立法院內政委員會質詢時指出，許多房東會向房客超收電費，賺取其中的差價，他要求在「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」中，明確規定房東不得收取超過每度平均電價。林右昌當時表示，一個月內可以定案。

國民黨立委牛煦庭今天質詢時關注，近期電價調漲，對租屋族造成很大壓力，擔心房東轉嫁給租屋族。林右昌答詢時指出，3月27日已邀請相關機關團體召開座談會，討論並確定相關精進方案，今天起進行「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」修正草案預告20天，預告後將報行政院核定。

林右昌指出，修訂方向分為兩點，第一，租約電費計收標準部分，約定以「用電度數」計費者，每度電價應不得超過該租賃標的電費單「當期每度平均電價」；公共設施電費未分攤併入租賃標的電費內者，不得額外收取。

林右昌說，非約定以用電度數計費者，出租人所收取的每期電費總金額，不得超過該租賃標的電費單每期電費總額。

林右昌表示，第二，在租屋電費資訊提供部分，增訂房東應提供或授權房客，查詢租賃期間租屋電費資訊的義務規定。

牛煦庭追問，預告結束後預計何時上路；林右昌說，預告結束後，行政院可能會有審定程序。牛煦庭表示，希望5月開始就能正式上路，林右昌說，「應該沒問題」。

內政部地政司今天預告修正「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」應記載事項第6點、第11點規定，地政司表示，該案攸關住宅租賃契約租屋電費計收上限調整，為保障承租人租屋電費合理負擔及查詢電費資訊權益，減少租屋電費超收爭議，是健全住宅租賃關係的重要事項。

內政部地政司說，因屬情況特殊，有縮短預告期間的必要，預告期間為20天。對於公告內容有任何意見或修正建議者，可在公告刊登公報次日起20天內陳述意見，或洽詢內政部地政司。