1棟住宅大樓都沒有　13期首家餐廳開張「宛如孤島」

▲台中市13期重劃區橫跨南屯區、南區，在一片荒蕪的重劃區內，路上出現一棟孤島式餐廳。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

13期重劃區橫跨南屯區、南區，為台中市中心難得的重劃區。不過全區2024年初才開始有建案進場，就在一片荒蕪的重劃區內，出現一棟孤島式餐廳。業者表示，剛開始要進駐時也會憂心，不過開幕不到一個月，生意非常好。

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13期重劃區為南台中最大重劃區，但目前一個案子、一個人都尚未正式進駐，卻有業者在文心南路上開出一座孤島式餐廳，專賣時下最流行的酸菜魚。

▲該間餐廳4月1號開幕，店面占地45坪、月租金落在10萬元上下。（圖／記者陳筱惠攝）

築間餐飲集團媒體公關部經理高林禎說：「集團展店插旗13期重劃區，最初評估時確實『有點怕怕的』，不過該地可以吸納中山醫商圈、南區的客群，南屯區強勁的消費力，讓展店不到1個月成效超乎預期。」

據了解，該店面占地45坪、月租金落在10萬元上下，拆算單坪租金落在2200元。謙仁不動產八期豐樂公園店協理顧浩祥分析：「該區段就像是過去的單元二，擁有好停車優勢，以租金來說單坪2200元符合行情，因13期未搭建物的素地租金高標就落在2千元。」

▲13期區域內的店鋪面積受限不會太大，餐飲業搶先進駐除了先享有地利之便。（圖／記者陳筱惠攝）

顧浩祥表示：「以文心南路延伸過去，13期區域內的店鋪面積受限不會太大，餐飲業搶先進駐除了先享有地利之便，未來推案單價高，消費力道也高，中山醫商圈本身的力道也不容小覷，相當有遠見。」

▲王品集團旗下「莆田」台灣大道店就耗資千萬元改裝，迎接母親節檔期。（圖／記者陳筱惠攝）



不僅築間餐飲集團，王品集團位於中部的佈局也不鬆懈，王品集團表示：「去年王品集團全品牌共計展店33間，今年希望也能夠在這個目標，佈局以剛性需求強勁的石二鍋、品田牧場為大宗，新店也會前往三級城市，包含雲林北港、屏東潮州、屏東里港都有計畫。」

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