創新高！美「3000萬元城市」飆至550座　佛州最貴宅要價95億

▲美國百萬美元城市數量來到新高。（圖為加州舊金山／取自免費圖庫pixabay）



記者張靖榕／綜合外電報導

美國房市進入百萬美元時代。根據Zillow最新分析，全美有550個「百萬美元」城市，即典型的住宅價值超過100萬美元（約新台幣3250萬元），就如Zillow首席經濟學家歐森（Skylar Olsen）所說的，高價地區的興起反映了房市的供需緊張。佛羅里達州的那不勒斯2月登錄的一套豪宅，成為美國當今最昂貴的房產，售價為2.95億美元（約新台幣96億元）。

根據Zillow最新分析，美國2月份共計有550個「百萬美元」城市，即典型住宅價值超過100萬美元的地區。對比2023年增加了59個城市，超過了2022年房價達到峰值時的522個城市的紀錄。

歐森表示，百萬美元城市的增加歸因於抵押貸款固定利率的居高不下，使得仍擁有極低利率的屋主不願意將其房產登錄為待售房屋。當前條件使得部分市場供應受到限制，並推升了待售房產的銷售價格，「利率鎖定導致賣方只是持有不動」。

歐森說，即使今年有更多百萬美元城市，創紀錄的數量與利率鎖定效應如何影響地區供應有關，「賣方對利率的敏感度與買方一樣高」。

不過相反地，也有部分地區丟失了「百萬美元城市」的地位。加州有210個百萬美元城市，比一年前多了12個，甚至比2至6名的州（紐約、新澤西、佛羅里達、麻薩諸塞州和科羅拉多州）加起來還多。

與此同時，部分地區失去了「百萬美元」的地位。在許多屋主的利率已經在6％至7％之間的地方，利率鎖定效應就不那麼強烈了。歐森說，這些地區的供應量增加，更多的賣方願意將房屋放在市場上，這裡的房市沒有因為過度受限導致房價堆高，也有更多的新屋登錄，幫助房市流通。

佛羅里達州的那不勒斯還擁有美國最昂貴的房屋，該房屋於2月上市，售價2.95億美元。