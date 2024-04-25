台中市屋齡30年⭡老屋占4成　業者籲：危老獎勵不落日

▲ 此次餘震規模強度大，再度震倒花蓮建物。（圖／記者陳煥丞攝）

記者陳筱惠／台中報導

內政部去年第四季統計，台中市住宅數量111萬3792戶，屋齡30年以上住宅比例44.06%，近期地震頻傳，台中市政府都發局表示，為提高居住品質及環境景觀，推動都市更新及危老重建勢在必行。業者也跳出來，盼《危老》時程獎勵不落日。

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根據內政部去年第四季公開統計資訊，台中市住宅數量為111萬3792戶，屋齡30年以上住宅比例占44.06%，台中市政府都發局表示，截至今年3月底，台中市危老重建核准案件數達697案，核定案件數量為全國第二名。為重視民眾居住安全，積極推動都市更新與危老業務。

▲ 台中市住宅數量為111萬3792戶，屋齡30年以上住宅比例占44.06%，中市府也表示推動都市更新及危老重建勢在必行。（圖／台中市政府提供）

目前市府已成立都市更新總顧問及危老輔導團，受理相關法令諮詢，協助民眾提案，加速推動都市更新及危老重建。另外，為鼓勵民眾進行老宅外牆及外部環境整建維護，市府分別對「都市更新整建維護」及「老舊街區活化整修」提供總預算經費各1千萬元補助。

不過，危老整建的時程容積獎勵在今年5月後將降為1％，並於2025年落日，許多民眾擔心跟不上危老重建的末班車，尤其是近期地震頻傳， 大台中危老建築諮商中心江泓諭就分享：「近期受到餘震頻繁與花蓮災情駭人景象，過去猶豫是否必要危老重建的屋主，紛紛加速詢問如何重建。」

▲台中市老屋佔比達4成，業者期盼《都市危險及老舊建築物加速重建條例》可放鬆時程獎勵限制 。（圖／記者陳筱惠攝）

江泓諭說：「此次餘震規模，再度震倒花蓮自強路2層樓的民宅，不少民眾才驚覺，不是只有大樓會因地震倒塌，而是我們路邊常見的透天厝也可能2樓變1樓，中部地區地震也相當有感，因此引起不少老屋屋主警覺心。」

因此，江泓諭表示：「目前根據《都市危險及老舊建築物加速重建條例》規定，危老重建有主要4項申請容積辦法，包含時程獎勵、規模獎勵、綠建築、耐震建築等，其中的時程獎勵將於2025年落日，誘因消失下實際上也影響不少屋主重建意願，盼政府能以長遠規劃，放鬆時程獎勵限制。」

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