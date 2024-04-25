屋主才買統帥超慘！他曝「更慘的沒講」：看要不要那麼狠罷了

▲花蓮「統帥大樓」傾倒。（圖／記者蕭可正攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

自月初以來地震不斷，23日凌晨甚至連續發生2起規模6以上強震，造成花蓮市「統帥大樓」傾倒。根據實登，今年該社區1月還有交易紀錄，為次頂樓戶3房物件，屋主入手738萬元，尚有貸款要繳。就有人指出，更慘的是購屋貸款契約裡有1條款，「就看銀行要不要那麼狠罷了」，話題引發討論。

有網友看到屋主才剛花738萬元，買次頂樓戶3房物件，就遇上統帥被震倒。他就指出，還有1種情況更慘，「購屋貸款契約裡面還有一條：『甲方對乙方所負之債務，如有下列情形之一時，乙方應於合理期間以書面通知或催告甲方後，得酌情對甲方收回部分借款，或縮短借款期限，或視為全部到期：…（二）擔保物被查封或擔保物滅失、價值減少或不敷擔保債權時』。」

也就是說，像這個案子，房子毀損了，擔保品就已經沒價值了，其實銀行是可以依照契約，要求借款人馬上還清借款的，「就看銀行要不要那麼狠罷了」。

貼文一出，許多人紛紛搖頭，「不敢那麼狠吧，這東西全國關注的」、「不太可能，這樣是會拿石頭砸自己腳，原本月付好好的，變成壞帳對銀行沒好處」、「不敢這樣做啦，風評更重要」、「逼死債務人對銀行沒好處，好好債務協商才是上策」、「銀行於法於理上有資格要求追加擔保，但考量到商譽，應該不會真的這樣做，說不定反而會給予額外的展延或寬限機制。」

據了解，倒塌的「統帥大樓」為地上10樓華廈，社區共100戶，屋齡27年，均為1～3房，根據實登，歷年成交單價從10.2萬～25.6萬元都有，近1年大樓均價為22.9萬元，去年有1筆交易紀錄，今年1月還有次頂樓戶以738萬元入手32坪3房，換算單價22.9萬元，大約還有數百萬貸款未繳。

在地房仲指出，依據過去法院判例，房屋交易在買方點交之前，若房子遇到地震天災倒塌，就算是已經簽約，買方還是能違約向賣方要求返還所有價金，賣方也難以要求違約金。但若是買方已交屋，才發生地震倒塌，則買方無法退款，更慘的是，就算建物已經滅失，但若向銀行貸款，未來還得繼續向銀行支付房貸。

受災戶可根據內政部頒布的「0403震災受災戶住宅補貼方案」，將擴大照顧重建（購）住宅貸款利息補貼，貸款額度由現行每戶最高的250萬元提高到350 萬元；而修繕住宅貸款利息補貼，貸款額度由現行每戶最高80萬元提高到150萬元。