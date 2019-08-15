倉儲、辦公室大缺貨！日本未來5年　竟需3184棟101大樓

▲日本因電商蓬勃發展，促使物流倉儲及辦公室需求增溫，預估未來5年內累計去化3萬多坪面積，相當是3184多棟台北101大樓。（圖／ETtoday新聞雲資料照）



記者黃靖惠／綜合報導

電子商務及網路購物崛起，讓物流倉儲需求大增，也帶動亞洲投資動能，其中日本因電商蓬勃發展，促使物流倉儲及辦公室需求增溫，預估未來5年內，每年需求將以10％以上的幅度成長，累計去化3萬多坪面積，相當是3184多棟台北101大樓、或者是461座大安森林公園面積。

高力國際近期發布最新的今年第2季亞洲房地產投資市場快報，審視15個亞洲主要房地產市場，因中美貿易、香港示威抗議等國際政局影響，讓亞洲投資市場低迷，反觀新加坡、東京則因電商需求大增，以及政府推動都市更新下，投資動能保持穩定。

日本東京都會因電商蓬勃發展，促使物流倉儲與辦公需求也跟著加溫，依據世界銀行所發布的「2018年物流績效指數」日本排名全球第五、亞洲第一，也顯示出東京都會區物流業務需求大幅增加。

預估日本未來5年對於物流倉儲及辦公室的需求，每年將以10%以上的幅度成長，累積去化面積將達3630萬坪，等同於相當於3184棟台北101大樓，或是461座大安森林公園大的面積，去化程度驚人。

不僅如此，新加坡政府也祭出都市更新鼓勵方案下，跟著帶動投資市場，預估未來舊大樓及核心商業區都市更新，將成主要投資標的。

反觀香港，今年前4個月住宅價格回升約9%，為近6年同期漲幅最大，不過受近期「反送中」示威抗議活動、頻頻爆出流血衝突等因素，也預期投資動能將趨緩，且可能造成商辦市場壓力。

展望未來，高力國際預期，亞洲房地產市場在全球局勢動盪影響下，整體投資活動將趨謹慎，尤其香港及中國一線城市所受到衝擊將會更為顯著，而新加坡與日本成為新避險基地的機會將更為提高。

高力國際董事總經理劉學龍認為，台灣下半年投資市場氛圍將受國際局勢動盪，以及2020年總統大選等內外因素夾擊影響，投資力道與上半年相比將較為趨緩。