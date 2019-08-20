自己作主買冷氣！他問「價格真能反映價值嗎」　過來人曝實測比較結果：想換

▲冷氣（圖／記者劉維榛攝）

記者張嘉晏／綜合報導

俗話說「一分錢一分貨」，一名網友家裡一直都是裝國產冷氣，印象中也壞過好多次；長大後輪到他自己做決定買冷氣時，他卻發現有好多細節要考慮，好奇價格是否真能和價值畫上等號。對此許多熱心過來人紛紛傳授經驗，連冷氣師傅都出面分享自己在業界所觀察到的現象。

一名網友在「mobile01」上發文，他表示由於從小裝冷氣就不是小孩子需要操心的事，「反正就是家人裝了就吹，印象中換過3、4台，好像都是國產的，爸媽思考的點就是便宜。」然而他也發現，舊款窗型冷氣發出的聲音常讓淺眠的他睡不好，電費帳單來了之後也會被唸「吹太多冷氣」。

不過原PO最近終於需要自己作主裝冷氣，也因此發現有很多細節要注意，其中他也好奇「貴的冷氣（尤其日系品牌），是否真的能夠反映出它的價值？」

▲舊型冷氣（圖／資料照）

對此有過來人指出，日系一線品牌之所以能生存到現在，累績許多好口碑，自然是有值得買的地方；他還透露，公司有個空間需要24小時都開著冷氣恆溫，因此還配了2台冷氣，一台國產一台日產，「結果幾年下來，日系品牌只有需要灌冷媒跟清潔，另一台常常吹到結冰滴水，最近想把它換了。」不過他也建議，如果只是偶爾會開冷氣的空間例如客房，的確是可以省錢裝國產的。

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其他網友則表示頂級品牌真的是有差，無論是電費或是附加功能，不過還是要看個人需求而定，「在品質省電靜音上多少有差異，裝一台好一點的用更久不是很好嗎」、「好的冷氣吹越久越能省回來」、「如果你覺得有冷風吹出來就好，那進口國產對你來說就沒差了」。

▲有人認為雖然冷氣本體貴，但可能比較省電費。電費帳單示意圖，與本文當事人無關。（圖／翻攝自爆怨公社）

甚至還有冷氣師傅跳出來分享，他表示自己有5年的工作經驗，目前也自己開公司洗冷氣，依照他的經驗，買大品牌的確故障率較低，他也發現日本原廠所使用的零件真的比國產的好很多。

此外，還有人認為不光要冷氣好，冷氣師傅也是一大關鍵，「如果冷氣師傅裝不好，再好的冷氣也沒用」、「冷氣師傅功力純不純熟真的差很多，回出風、排水、銅管包覆很多細節要注意」。

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