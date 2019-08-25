坍樓噩夢不再！北市加速海砂屋都更　19處劃定都更區

▲臥龍街海砂屋坍塌照。（圖／自救會提供）

記者黃靖惠／綜合報導

海砂屋可能出現鋼筋裸露、水泥塊崩落的情況，造成居民生命財產安全疑慮，日前北市府認定48件海砂屋達拆除標準，但其中19處未啟動任何改建進度，為此台北市都發局25日指出，依《都市更新條例》劃定為都市更新地區，降低同意戶申請改建門檻為2分之1，且祭出30％容積獎勵。

全市48處海砂屋中有27件尋求都更改建、另外2件採自建，而剩餘19處海砂屋則為零進度，都發局為加速重建進度，劃定19處為更新地區、面積4.56公頃，分布在士林、北投、內湖、中山、松山、大安及信義等區，影響戶數1008戶，多為老舊公寓、華廈住戶。

原先都更重建得依循都更條例，可申請法定容積50％，現在若是19處海砂屋更新區，可再申請30％容積獎勵，最高申請容積上限可達80％。

另外海砂屋都更同意門檻比例，也從5分之4、降低到2分之1以上，而本月22日公告實施後，將協助1008多戶海砂屋加速重建或更新。

另外，建管處表示，若海砂屋重建同意比率達90％以上，可依循「168專案」獲優先排會審議，比起一般申請2年重建時程，還能縮短至8個月內核准。

消基會房屋委員會召集人張欣民認為，都更重建多半卡關在同意戶比例問題，而此次申請門檻降低、放寬到2分之1同意戶即可申請，成案機率提高，再來多為老公寓、華廈須改建，室內使用實坪高，再加上增建坪數多，就算改建後能維持相同權狀坪數，但還包含公設坪數、室內使用空間縮水，也降低住戶改建意願，如果提高獎勵容積，能夠多少彌補原先坪數，增加改建意願。