格局喜歡就買了　突見「窗戶沒雨遮」後悔爆！過來人：其實沒差

▲原PO擔心沒有雨遮會有漏水問題。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

買房有許多眉角要注意，包括價錢、格局、屋齡、生活機能等，都很重要，一名網友表示，日前看中一間房，很喜歡房子的格局於是立刻下訂，後來才發現主臥的對外窗沒有雨遮，擔心未來有雨滴聲、漏水的問題，貼文一出，過來人搖頭「住了6年，目前都沒有問題」，還有網友點出會漏水的關鍵原因。

有網友在臉書「買房知識家 A你的Q」發文，第一次買房，看到一間房格局很喜歡，二話不說立刻下訂了，但後來發現主臥室的對外窗沒有雨遮，會直接承受風吹雨打，擔心風雨大的時候，氣密窗會擋不住打到窗戶的雨滴聲，也擔心未來會有漏水問題，「想請問大家，看房會在意這個問題嗎？還是會覺得都有氣密窗了，根本不需擔心這些呢？」

貼文一出，掀起網友討論，「可以加強窗框內外防水」、「就算裝氣密窗一樣聽得到雨滴打在玻璃上的聲音，我家下大雨也會因此被干擾到」、「我家也是如此，但是六年了，目前沒有漏水問題，外加會有雨聲，但還好，也是氣密窗」。

事實上，關於窗戶要不要有雨遮，曾有網友在「mobile01」提問，網友認為，不管有沒有雨遮，漏水問題主要是看施工品質，「其實關鍵只有一個，就是施工品質，品質好，沒雨遮也不會漏水；品質不好，雨遮再大也一樣漏」、「如果沒有雨遮，最好你的房子外牆及窗戶之間，是百分百的防水，有些窗戶和外牆縫施工不良，過沒幾年就GG了」、「建築師設計端及建案工法，新式的防水窗戶設計100％可以迴避掉滲水，問題是在施工端，你能保證工人都能做到100%施工零缺點嗎？」