不怕累！一堆人從外縣市「通勤1小時↑」到台北上班　網曝1原因

▲許多人通勤時間1小時以上。（示意圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

租屋和通勤一個相對省時、一個相對省錢，所以很多人都會在這兩者間猶豫不已，有網友表示，台北上下班尖峰時刻的人潮超恐怖，而且居然有不少人從外縣市到台北上班，每天通勤時間1小時以上，一天下來，很多時間都浪費在交通，「為何不在居住縣市上班？」貼文掀起討論。

有網友在PTT發文，「沒人發現每天通勤台北超過1小時很可怕！」看了台北上下班尖峰時刻狀況，車潮塞到爆炸，沒想到居然有超多人從外縣市來台北上班，每天通勤時間1小時以上，「這樣來回就兩個小時不見了，等於你早上6點多要起床，7點多要出門，晚上7點下班，回到家都9點了」。

原PO驚呼，一天只有24小時，「別人把這些時間拿來做別的事情，甚至每天睡覺都比你多睡兩小時，你卻什麼事都不能做，根本就整個廢到笑啊，為何這些人不要在自己住的縣市工作，一定硬要來台北啊？」

貼文一出，網友表示，如果薪水給的夠，就不是問題，「月薪超過10萬可以考慮這樣通勤」、「我同學說新竹高鐵來回，比租房便宜」、「不管怎麼說，都是錢的問題」、「大驚小怪，台北一堆從基隆或中壢通勤來台北上下班的，看同事他們下班趕車都用衝的，他們通勤時間更久，平均單趟90分鐘」、「搭大眾運輸還好，可以做其他事」、「我都搭客運在車上睡沒差」。