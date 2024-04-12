自備款不夠！房東「提2點」幫補足頭期+裝修費　網一看喊母湯

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許凱彰攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一對年輕夫妻目前在外租房，但一直有買房的打算，無奈自備款不足，跟親友借錢也遭拒；而房東表明，願提供10%利息，幫小倆口補足自備款及裝修費，但要求得用他們爸媽的房產作為抵押。對此，網友們紛紛勸退，直呼「不建議購買，感覺有陷阱」、「青安首購利率才1.6～2%，代書10%？有搞錯嗎」。

網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」提到，有個晚輩夫妻在外租了間房，雖然雙方父母都有房產，但他們一直想買房子，並不想與長輩同住，「他們的房東是個代書，自己從投資客那裡接手了間房子，並介紹給他們。」

夫妻看了很滿意，但價格壓不下來，自備款也不足，於是向親友借錢，然而大家都不同意，認為他們為了自由，暫時租房即可，畢竟將來還是要搬回家住、繼承家產的。

眼看小倆口有意買房卻沒錢，房東表明，提供10%利息給他們補足自備款和裝修費，不過要求以父母的房產作為抵押。這讓原PO不禁質疑，「請問這種情況會不會有陷阱？因為之前看了一些新聞案件，都是有關這種民間貸款產生了悲劇，我想請教到代書處簽約時要注意哪些事？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

對此，網友們一面倒勸退，「不建議購買+1，因為天下沒有白吃的午餐，而且跟民間貸款沒有保障，政府管不到」、「買不得...青年購屋有優惠房貸，代書跟民間貸款是可怕同夥」、「自備款都沒有...到底憑什麼買房子！先不論房東是不是詐騙，拿父母房子抵押，一旦利息繳不出來，最後還不是得逼父母出來繳？」「沒錢就做沒錢的事，別想些有的沒的，人心險惡」、「10%算高利了，一般房貸2%左右，代書和投資客常是一夥的」、「千萬不要扺押，這是陷阱，不要最後連父母房子都賠進去」。

還有人直言，「價格壓不下來，就是吃定夫妻倆很喜歡的心態，再以10%的利息當誘餌，如果雙方父母都不要提供房產做抵押，看代書還要出什麼誘餌」、「這對夫妻連帳都不會算了嗎？夫妻光想買房，連自備款都不足，還想扛2份貸款，代書借款的這條是高利貸，有沒有想過這二條貸款繳得起嗎？到時繳不起，父母的房子也要不保了」。