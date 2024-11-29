天冷喝熱水！「1家電」比電熱水瓶省電　台電：速度快又方便

▲天氣冷時，很多人都會喝熱水來暖暖身子。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

天氣比較冷的時候，很多人都會喝熱水來暖暖身子，臉書粉專「台電電力粉絲團」近日便發文提醒，要是使用快煮壺，一定要留意「4不」，分別是不可弄濕底座及壺底、不可先通電再加水、避免使用延長線、不用不插，以避免燙傷、觸電、火災等風險。

粉專「台電電力粉絲團」發文表示，天冷若想喝熱水，使用快煮壺和保溫瓶就是省電的好選擇，因為快煮壺「不像電熱水瓶需要一直插電，而且煮沸速度快又方便」。

粉專指出，快煮壺外型雖像一般煮水壺，不過它其實屬於高功率家電，底部也和煮水壺完全不同，因此在使用時務必注意「4不」，以避免燙傷、觸電、火災等風險。

一、不可弄濕底座及壺底

由於快煮壺會放在底座上插電煮水，所以插電使用前要留意壺底和底部是否乾燥；而在清洗時，也不能直接用水沖洗壺身外部和底座，以避免進水導致短路、故障。

二、不可先通電再加水

快煮壺在接通電源時，要先在壺內加水，避免空燒而造成故障。

三、避免使用延長線

因為快煮壺的耗電量高，消耗功率也較大，所以最好使用專用迴路插座，以免用電超過負載。

四、不用不插

不使用時要記得拔掉插頭，另外也要定期清潔快煮壺、將壺內水垢清乾淨，用起來才可以更省電。