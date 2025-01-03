想拿年終換家電！　網推2電器：看到繳費單很有感

▲大家拿到年終會想怎麼利用？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李芷萱／綜合報導

家電用久難免會有損壞，有位民眾表示，今年拿到一筆比預期好的年終獎金，想把一些電器汰舊換新，不過不知道該先換掉冰箱、除濕機、冷氣還是買空氣清淨機，由於預算也有限，打算先買一樣，之後再慢慢更新，好奇大家認為哪種家電是最該投資？

原PO在《mobile01》表示，想拿年終獎金把家裡的舊家電汰舊換新，不過預算有限，所以只預計先換一個，其他的未來再慢慢更換，目前覺得可以換或買的有運轉聲太大又不冷的冷氣、開機有雜音的除溼機、家中沒有的空氣清淨機，以及從小看到大的古董級冰箱，家人也許願想換新的，不曉得哪一個家電最值得先投資，以及大家有沒有推薦品牌。

不少網友看到原PO的需求分析，可以先換冷氣和冰箱，「冰箱、冷氣都有節能補助，早換也省電費，接到繳費單會很有感」、「既然是家人許願的家電，那就優先換購冰箱吧，如果預算還夠，那就換購冷暖兩用變頻機」、「這種天氣當然先投資冷氣啊！建議直接換冷暖沒差多少」、「一級冷暖氣機／冰箱都買，因為電費要漲了」、「冷氣...台灣應該鮮少人能不開冷氣，其他感覺都不是剛需」，至於品牌，「大型家電都值得投資，（品牌）只推大廠」。