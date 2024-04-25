爸媽要幫子女「買房或出頭期款嗎？」　網搖頭：不想拿父母老本

▲父母有義務幫孩子買房嗎？（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

買房不易，很多人都會靠父母幫忙。近日有網友發文表示，身為子女，若父母願意買房給她，她當然覺得很好，但如果該房或那筆錢是父母要養老用的，她又覺得不要給她比較好，不知道對大家來說，父母有義務買房給孩子嗎？貼文曝光後，掀起討論。

女網友在Dcard上發文，提到現在房價越來越貴，有些縣市的價位更不是一般人能買得起，因此她作為子女，若爸媽可以幫忙她，買房給她或是贊助頭期款，她都覺得很不錯；可是要是那間房或那筆錢是父母要養老用的，她又覺得不要給她比較好。

原PO透露，她常在網路看到一些討論，發現很多人覺得長輩應該幫忙小孩買房，否則為何要生？在以前的年代，只要讓小孩健康、受正常教育就是好父母，但現在似乎除了要大力栽培，更要準備好房、車才算好父母，大家對這種議題是怎麼想的？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「想要什麼自己賺啊，都成年了，老想著父母的老本幹嘛」、「身為子女，我覺得父母沒有任何義務留、買房子給我；身為父母，我會想要盡自己所能存錢幫助孩子，或是買房子留給孩子」、「我作為子女，自己有能力也不會想去拿父母老本啦，我也跟他們講過，我有能力，你們現在手上的自己打算老年就好」。

也有網友認為，「有能力會留啊」、「沒有義務但是我有留，孩子不能選擇自己的出生及家世，但至少要給他們一個安身立命的地方，不管以後是賣掉或自住，起碼不會流落街頭」。