以為還離很遠！她驚覺「身邊朋友都已買房」：我也不小了

▲原PO身邊有不少人都買房了。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人出社會後，就會開始往「買房」的目標前進，近日有網友發文表示，她身邊不少朋友都陸續買房了，讓她感受到歲月真的是把殺豬刀，大家都是幾歲買房的呢？或有預計何時要買房嗎？貼文曝光後，掀起網友討論。

女網友在Dcard上，以「大家都是幾歲買房的啊」為標題發文，提到她身邊的親朋好友已陸續買房，且這也包含和她同年紀的人。她回憶起學生時代，大家聊天都是討論彩妝，想不到時間過這麼快，現在出社會後，除了聊工作，也開始規劃結婚、買房。

原PO透露，她和男友目前仍在外面租屋，也一直覺得買房是離她很遠的事情，直到最近得知身邊朋友陸續看房、買房，才意識到自己年紀也不小了，應該要開始規劃未來，大家都是幾歲買房的呢？或是預計幾歲買房？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「27歲跟老婆一起合買」、「29歲，一直覺得錢還存不夠，所以沒考慮看房，買了才知道預售多輕鬆，應該早一、兩年開始看的」、「30歲左右才認真覺得該買房了，然後32歲買到房」。

其中不少網友也認為，「我只能說不要焦慮，每個人家庭收入不同承擔壓力不同，就算一輩子不買房也沒關係」、「不要太焦慮，負擔能力所及的事就好，我現在跟朋友聊天內容也不是聊房，是聊她們的小孩、先生 」、「剛好親戚有看到低總價物件，讓我去繳房貸當存錢，不過買房真的不要焦慮，好的物件值得等待」。