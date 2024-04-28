剛結婚！婆婆逼「夫妻各付1萬」扛房貸...嗆：只會花老公錢的米蟲

▲原PO都還沒住進婆家，婆婆就要求自她和先生幫忙繳婆家的房貸。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

婆媳問題，自古以來都是難解的問題。一名人妻抱怨，才剛結婚就被婆婆要求跟老公各付一萬幫忙繳房貸，生完小孩休養期間，婆婆還一直嫌她是米蟲。

該名人妻在《毒姑九賤婆媳討論區》表示，已經忍了5年多，在跟老公交往時，公婆一直詢問什麼時候要結婚，原本蠻開心的，有一種受對方家長肯定的感覺，但後來發現根本就是婆婆的心機；結婚後，她沒有馬上搬去婆家，繼續在市區租房子、上班，怎料到，結婚3個月後，婆婆突對她說「我們家有房貸，妳跟老公各付一萬幫忙繳」，讓她相當傻眼。

人妻忍不住開噴，「what the fuck？我都還沒住進你家就開始要錢，想當然我各種裝傻。」接著她因為懷孕搬進婆家，之後像是三餐、產檢，生產的剖腹、住院、月子等費用，都是自己花錢，從沒吃婆婆煮的飯，因為婆婆從不叫她吃飯。人妻無言表示，在產後休養的這段期間，婆婆都認為她是米蟲，不工作、花老公的錢，但明明婆婆自己才是那個沒工作30多年的大米蟲。

人妻後來和丈夫搬出去，怎料到某次母親節，特地買蛋糕回婆家慶祝，婆婆竟對孩子說「這是阿嬤的母親節蛋糕，不是媽媽的母親節蛋糕」，讓她再度傻眼，自己花錢買蛋糕，結果婆婆竟對孩子說出這樣的話。

人妻說，「老公一直很挺我，大多費用也是會AA平分制，我們給彼此空間，自己賺錢，自己有空間決定自己的金錢要如何運用，小確幸的覺得老公也覺得她是巫婆，所以願意陪著我。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「有個對妳好的老公最重要」、「還好沒有嫁給豬隊友」、「妳老公還不夠挺妳，不然他就會著手處理原生家庭所有大小事，不會讓他們干擾到妳」。

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