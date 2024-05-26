新竹房價漲　 火車站卻很落寞「店家狂倒」！在地人點2致命傷

▲新竹火車站。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

近年來新竹房價飆漲相當快速，竹北的房價更是翻倍，不過生活機能卻沒有跟著直線上升，就有網友指出，新竹火車站商圈幾乎全滅，店家一間間倒閉，原本的SOGO大樓整棟都空了，只剩下一樓的NET在營業，「新竹收入高，怎麼只養得起巨城？」對此，網友點出關鍵2原因，停車不方便加上商圈轉移。

有網友在PTT發文，「新竹火車站那麼蕭條的原因是什麼？」新竹因科技產業蓬勃，是全台「薪資」最高的城市，竹科工程師各個年薪百萬，「身上都穿名牌、開豪車，房價炒到逼近台北」，但新竹火車站商圈卻蕭條落寞，火車站前的SOGO、新光三越、晶品城接連倒閉，原本的SOGO整棟都空了，只剩下一樓的NET還在營業，「新竹人收入這麼高，怎麼只養得起一間巨城？」

貼文一出，網友解釋「商圈轉移」，「商圈轉移，是要問幾次」、「巨城跟竹北發展起來」、「有巨城可以吹冷氣，去火車站那一帶逛有什麼舒服的」、「巨城營業額遠超過倒的那兩家了」、「要搭交通工具，高鐵會是首選就是了」、「商圈轉移，台灣很多火車站都有一樣的問題」、「能停的地方還要走路過去，巨城車直接停進去，逛街不用曬太陽，屌打」、「因為離巨城太近，火車站到巨城騎車只要6分鐘」。

網友提到致命傷，「那邊停車超不方便的」、「沒有停車位啊，不然巨城為啥夯」、「新竹巨城跟竹北遠百就是把交通跟停車位的問題解決之後，現在活跳跳賺大錢」、「大家都開車，那邊停車又不方便」、「同樣開車停車，距離1公里而已，你要選10倍大小什麼都有的巨城，還是小小的精品城」、「因為巨城方便啊，有停車場、電影院、百貨、餐廳，竹科人時間寶貴，不適合跑來跑去」。