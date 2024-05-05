滾筒洗衣機如何清洗？家事達人警告「別用它」　曝3招洗淨又除臭

▲ 洗衣機若沒定期清洗，衣服可能洗不乾淨甚至飄異味。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

洗衣機如果沒有定期清潔保養，可能導致衣物洗不乾淨，甚至產生異味問題。許多人會使用過碳酸鈉、漂白水或市售洗衣槽清潔劑清潔洗衣機，但家事達人佐藤SATO提醒，過碳酸鈉並不適用滾筒式洗衣機，並分享如何清潔滾筒式洗衣機的步驟，避免洗衣機散發臭味。

部落客「我是佐藤SATO」在YouTube頻道分享「滾筒洗衣機」的清潔方式，SATO指出，滾筒式洗衣機只需少量水就能完成洗滌工作，提醒如果在洗衣時加入過多洗衣精、洗完沒有打開洗衣機門通風，或將洗衣槽當成洗衣籃堆放衣物，容易導致洗衣機發霉並散發異味，不僅影響洗衣效果，還更耗電。

對此，家事達人佐藤SATO傳授清洗滾筒式洗衣機的步驟，提醒因滾筒式洗衣機用水量較少，建議使用次氯酸鈉（漂白水）加水稀釋使用。接著，他解說清潔步驟時表示，首先將400毫升的冷水與100毫升的次氯酸鈉混合攪拌均勻，然後選擇「洗衣槽洗淨模式」，如果無此功能，則選擇標準洗衣模式，時間須設定超過18分鐘，清潔效果較佳。

最後，清洗結束後，使用乾抹布擦拭洗衣機內部和門邊膠條，降低發霉的可能性，打開門通風約1小時後再關上即可。

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