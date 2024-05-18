價錢差不多！在竹北要買「透天or大樓？」　專家曝解答：有增值空間

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者許凱彰攝）



記者朱祖儀／綜合報導

買房到底要選大樓還是透天，讓許多人煩惱。一名網友透露，最近打算入手竹北的房子，但打算自住加上投資，考量到增值性，不知道該選大樓還是透天，於是PO文求助。對此，信義房屋專家表示，各有各的客群，不過如果透天有改建可能，就會比較值錢。

原PO在PTT發文表示，近來打算要入手竹北的房子，手上頭期款預算有500萬，最近看到一間在高速公路附近的大樓，屋齡10年內，格局有2房和3房可選，室內約18、19坪，價格落在2100-2300萬之間。

另一間則是20年左右的社區型透天，在市中心但稍微偏一點，總共有4層樓，室內60坪、土地持份25坪，開價2800萬，但有認識的房仲可以幫忙談到2300萬，整體屋況不需要特別整理，可以馬上入住，但他會留100萬買家具。

原PO表示，因為他想要自住加上投資，預計會住10年左右，所以想問「大樓跟透天之後的增值空間與脫手難易度如何？」他也說，之前聽人說買房主要增值是在土地持份上，買透天的持份更大、增值空間更多，但他擔心透天要脫手時屋齡已經30年，屆時不知是否會影響脫手的難易度？

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／ETtoday資料照）



文章曝光後掀起討論，網友表示「透天+1，土地增值+空間也大，大樓等於還要花錢買公設」、「就看地點就好」、「你新竹高鐵附近五公里，隨便買都賺錢啦，不要老公寓就好」、「看你有沒有需要大空間，需要就買透天，要方便買大樓」、「透天看格局和要整理的程度你現金不夠，透天入手完就沒錢整理了」、「透天在新竹漲不多，土地的價值也只有都更才有用，選地點好的大樓比較好」。

也有人提醒，「透天購買價不等於鑑價，請銀行鑑價才知道500萬夠不夠，鑑價出來不一定高，之前看過一個新竹鬧區透天，開價2300萬，銀行鑑價1400萬」、「透天銀行鑑價真的低，我竹北二期有間透天20年了，隔壁實登賣3400萬，銀行鑑價增貸只給2600萬。另一間四年大樓也沒人看過就鑑價3600萬（實登有到3800萬），透天還是賣給手頭有現金，想要大坪數，家裡有長輩同住的比較好，隱私空間較大」。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德則說，其實沒有建議一定要買哪間，因為大樓和透天各有各的客群。但如果是他會選擇透天，因為透天主要看土地，土地比造價來得值錢，如果有改建的可能，透天增值性就會比大樓高，且透天比較舊也不是壞事，「舊就有改建空間」，只是若是社區型透天，想改建就沒這麼簡單，還是要看他自己的選擇。