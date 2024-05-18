3大生活機能一應俱全　雙北市2捷運站交易最熱絡

▲中山國小站周邊目前住宅單價平均69萬元，與台北市中心其他捷運宅相比實惠許多。（圖／業者提供）

記者陳意雯／台北報導

民眾購屋前最在意的3大生活機能「交通」、「飲食」、「綠地」，因此，房仲業者篩選出台北捷運各站周邊500公尺內擁有超市及公園的生活圈，前10大交易熱區中有9處落在新北市，榮登排行榜第一名的中山國小站，是台北市唯一上榜的捷運站。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，中山國小站周邊有全聯、家樂福超市，方便採買日常生活必需品，鄰近晴光商圈、學區及公園，新生高架道路與多條公車路線行經，交通相當便利，目前住宅單價平均69萬元，與台北市中心其他捷運宅相比實惠許多。

至於，新北市入榜的9站，主要分布在板橋、中和、土城、新店、三重與新莊等行政區，除幸福、新埔站外。新北第一的板橋府中站，近1年交易量266件。

陳金萍說明，府中站屬於板橋的舊市區，周邊生活機能已相當成熟，近1年住宅單價平均落在59萬元，相較台北市價格更親民，吸引許多首購小家庭、單身通勤族。

另外，板橋區還有新埔民生站及新埔站入榜，2站皆座落於新埔商圈，商業活動頻繁，聯外道路完善，同時擁有中山公園與四維公園，即使目前住宅6字頭房價，也不見買氣下滑。

而榜單中，以土城海山站與新莊幸福站目前住宅4字頭房價較為親民。陳金萍指出，幸福站鄰近新莊舊市區，同時也緊鄰新莊副都心、頭前2大重劃區，海山站則位處發展成熟的海山生活圈，2站居住環境相當優質，具學區、綠地、商圈等優勢，CP值高。