ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

3大生活機能一應俱全　雙北市2捷運站交易最熱絡

▲▼永慶。（圖／業者提供）

▲中山國小站周邊目前住宅單價平均69萬元，與台北市中心其他捷運宅相比實惠許多。（圖／業者提供）

記者陳意雯／台北報導

民眾購屋前最在意的3大生活機能「交通」、「飲食」、「綠地」，因此，房仲業者篩選出台北捷運各站周邊500公尺內擁有超市及公園的生活圈，前10大交易熱區中有9處落在新北市，榮登排行榜第一名的中山國小站，是台北市唯一上榜的捷運站。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，中山國小站周邊有全聯、家樂福超市，方便採買日常生活必需品，鄰近晴光商圈、學區及公園，新生高架道路與多條公車路線行經，交通相當便利，目前住宅單價平均69萬元，與台北市中心其他捷運宅相比實惠許多。

至於，新北市入榜的9站，主要分布在板橋、中和、土城、新店、三重與新莊等行政區，除幸福、新埔站外。新北第一的板橋府中站，近1年交易量266件。

▲▼永慶。（圖／業者提供）

陳金萍說明，府中站屬於板橋的舊市區，周邊生活機能已相當成熟，近1年住宅單價平均落在59萬元，相較台北市價格更親民，吸引許多首購小家庭、單身通勤族。

另外，板橋區還有新埔民生站及新埔站入榜，2站皆座落於新埔商圈，商業活動頻繁，聯外道路完善，同時擁有中山公園與四維公園，即使目前住宅6字頭房價，也不見買氣下滑。

而榜單中，以土城海山站與新莊幸福站目前住宅4字頭房價較為親民。陳金萍指出，幸福站鄰近新莊舊市區，同時也緊鄰新莊副都心、頭前2大重劃區，海山站則位處發展成熟的海山生活圈，2站居住環境相當優質，具學區、綠地、商圈等優勢，CP值高。

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

3大生活機能一應俱全　雙北市2捷運站交易最熱絡

民眾購屋前最在意的3大生活機能「交通」、「飲食」、「綠地」，因此，房仲業者篩選出台北捷運各站周邊500公尺內擁有超市及公園的生活圈，前10大交易熱區中有9處落在新北市，榮登排行榜第一名的中山國小站，是台北市唯一上榜的捷運站。

43分鐘前

北市金華社宅基地挖到日治「尖底明溝」　監院發聲盼妥善保存

台北市政府在大安區金華公共住宅新建工程之地點，發掘到日治時期舊台北監獄的「尖底明溝」建築遺構，對此監察委員浦忠成、賴鼎銘、范巽綠表示，北市府應妥善保存。

12小時前

美房貸利率降至4月以來最低！　買家興趣缺缺

美國房貸利率在5月初降至4月以來的最低水準，但買家仍難以負擔目前的住房市場。因此，房貸需求呈現疲軟狀態。根據美國抵押貸款銀行協會（MBA）的季節性調整指數，總房貸申請量僅比5月初前一周微增0.5%。

13小時前

鄉民嘆買房「猶豫一下就買貴」　內行看：月調、週調價不罕見

鄉民熱議建商代銷調價，嘆往往晚出手幾個月，就得多花上不少錢才買得到。房市專家表示，當前市場多頭，確實傳出部分建案月調價，甚至週調價的操作，不過代銷業者強調，現在市場也沒好到一日三市的條件。

14小時前

都更「1坪換1坪要看地段」！強震逼出百萬老屋改建潮　糾紛卻頻傳

403大震敲響台灣老舊房屋警鐘，從中央到地方都得更積極面對，《都更條例》修法在即，首善之都台北市也宣布進入大都更時代，但與此同時，本刊也接獲數起都更危老案陳情，從為追求速度將老公寓從中對半切，抑或是列管海砂屋住戶間的對立，逼得地主狀告市府。另一方面，開發商也有苦難言，認為目前成本持續上漲、整合時間冗長、法條太過理想化等，「讓都更很難做。」追求都市更新同時，求快與盡善如何拿捏是一大課題。

14小時前

韓國買泡麵鍋丟洗碗機毀了！　網點出原因：最好別用

許多民眾家中都有購入洗碗機，在清潔上可以更省時省力，不過也不是所有餐具都能使用洗碗機清洗。一位網友日前在韓國市場購買兩個金色泡麵鍋，想要吃泡麵也有儀式感，不料使用前放入洗碗機清洗後，鍋子居然毀了，慘狀放上網後吸引不少討論，「鋁器不能進洗碗機」、「這鍋只能輕輕的洗，表面的銅鍍層掉了就不宜再用。」

15小時前

阿扁豪宅鄰居添好運　轉手全賺1000萬↑

前總統陳水扁因為總統蔡英文在最後一個工作日「確定無法特赦」，再躍上新聞版面。實價揭露，阿扁持有的高雄豪宅「人文首璽」2月成交單價達43萬元，創社區新高。若以該社區以及現在居住的台南豪宅「耘非凡」來看，阿扁鄰居轉手獲利都超過1000萬元起跳。

15小時前

中國央行出手！宣布下調房貸利率　取消個人房貸利率下限

中國全國切實做好保交樓工作視訊會議17日在北京舉行。中國國務院副總理何立峰表示，要打好商品住房爛尾樓風險處置攻堅戰，保障購房人權益；同時，中國人民銀行與國家金融監管局下調房貸利率。

16小時前

沒提前7天交房租！男子被房東清空退租　投訴遭嗆：照合約辦事

大陸湖南發生罕見租約糾紛。租客周姓男子從海南返回長沙租屋處時，驚見公寓內價值近人民幣2萬（約新台幣8.8萬）個人物品全被搬光，之後更驚覺遭到房東退租。

16小時前

大陸宣布房市重磅會議今日召開　或醞釀「救市大招」

外媒近日披露，知情人士透露，中國正考慮要求地方政府吸收待售餘屋，搶救房地產市場，激勵房地產類股飆漲。大陸國務院宣布，5月17日下午4時，大陸住房城鄉建設部等多部門負責人將召開國務院政策例行吹風會，介紹切實做好保交房工作配套政策有關情況。

17小時前

有夠糗！黑汪追鳥不成摔到後空翻 下秒淡定離場...網笑噴：狂重播

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

被房東找去修冷氣「進屋見1幕」..

沒提前7天交房租！男子被房東清..

韓國泡麵鍋丟洗碗機毀了　網點原..

燦坤蘆洲旗艦店將改建　地主曝光..

馬桶堵塞怎麼辦？內行曝「1便宜..

民生社區海砂屋都更爆糾紛　地主..

8組人馬搶台糖楠梓土地　單坪衝..

鄉民嘆買房「猶豫一下就買貴」　..

直擊！225米視野首度曝光　開..

金華社宅基地發掘尖底明溝　監院..

ETtoday房產雲

最新新聞more

3大生活機能一應俱全　雙北市2..

金華社宅基地發掘尖底明溝　監院..

美房貸利率降至4月以來最低！　..

鄉民嘆買房「猶豫一下就買貴」　..

403強震逼出百萬老屋改建潮　..

韓國泡麵鍋丟洗碗機毀了　網點原..

阿扁豪宅鄰居添好運　轉手全賺1..

中國央行出手！宣布下調房貸利率..

沒提前7天交房租！男子被房東清..

大陸宣布房市重磅會議今日召開　..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366