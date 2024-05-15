被房東找去修冷氣　「進屋見1幕」他愣住：難怪每天在樓下巧遇

▲原PO男友的職業是修冷氣。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

租屋期間如果遇到問題，通常都會找上房東處理，不過這名男網友卻常常被房東找去修冷氣，一名女網友表示，自從某次男友幫房東洗冷氣，就很常聽到男友說在樓下遇到房東，但卻從來沒遇過，男友還透露，有次看到房東家有監視器畫面，懷疑房東監視男友，因此常常巧遇。

女網友在Dcard發文，「房東會一直看監視器堵我男友」，房東是男生，租屋的地方整層都是房東的，樓梯間有監視器，住的房間剛好是監視器正對大門口的角度，進出都會被照得一清二楚。男友的工作是修冷氣，自從幫房東洗完冷氣，就很常聽男友說與房東巧遇，可是她從來沒遇過，即使待業1個半月在家休息，也沒見過。

原PO表示，房東常找男友詢問冷氣問題，有次男友看到房東家有監視器畫面，「房東都會坐在面對監視器畫面的地方，所以每次剛好到房東的樓層，或是跟男友一起時都一定會遇到房東」，而且房東很喜歡在男友上下班時攔截。

日前女網友聚餐完請男友來載，結果男友要幫房東修冷氣，請她搭計程車，女友一聽大傻眼，「跟房東說你沒空好嗎，而且現在都已經晚上10點了」，男友表示會跟房東收錢，但原PO不相信，「請問應該不是我脾氣太差吧？房東真的讓我超賭爛」。

貼文曝光，網友勸她搬家，「這是什麼變態房東，他是喜歡妳男友還是嫉妒他啊啊啊」、「你男友自己也有問題吧，不想修直接拒絕就好」、「以前也碰過這類型的房東，管很寬 ，建議能早點搬就早點搬」、「有可能房東想吃你男友」、「請妳男友跟房東說維修費不會收，但材料費要收」。