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股市賺到錢都來買房了！這「3地方」跟台積電有關...一開賣就秒殺

▲▼建案,建商,工地,工頭,大樓,蓋房子,新成屋,工人。（圖／Pixabay）

▲台灣房市近期在預期通膨心理、台積電擴廠「聞積起舞」以及新青安房貸政策效應下，北中南中小宅熱度升溫。（示意圖／Pixabay）

文／彭蕙珍／今周刊

「高雄房地產就是熱、很熱、非常熱，只要在40坪以下，總價在1500萬以內，地點和台積電有關，如楠梓、橋頭、新市鎮，就是秒殺。」中華民國不動產代銷全聯會理事長戴嘉聖觀察，現在是預售賣得比成屋好。

在代銷行業30年的他說：「同業都說，這是百年難得一遇的大行情，而且是怎麼會賣得這麼快，連建設公司也覺得不可思議，價錢可以賣得這麼好。」

他表示，最近在高雄愛河左岸一個建案，第一天開盤就賣了450戶，「高雄有些案子是在說明會時，客戶排隊去付錢，排到一半看到越來越多人排，本來要買2間，再加2戶。」

房市有題材 看好5年

對於預售屋熱銷，他觀察有以下5個原因：

1. 通膨預期，不動產可以保值。

2. 股市大漲，台積電持續創新高。在股市賺到錢的人，將錢放在可以再增值的產品，房市因而吸引很多自住或投資客。

3. 目前熱錢很多，從海外來的錢很多，第一季又增加2.1兆存款，但銀行利率太低。

4. 聞「積」起舞，台積電全台遍地開花，連嘉義也單價來到30多萬。

5. 碳權上路讓建材成本會增加，尤其是預期未來房價看漲。

戴嘉聖指出，只要是有題材的區域，這5年狀況不會有任何改變，但價格一定會有天花板，「一坪一年從30萬漲到35萬，每年漲20%，到一個頂點價格會上不去，變得平穩，但買氣會在。」

豪宅認定嚴格 影響生育意願

不過，他認為現在的房屋市場不是很健康，「有產業和資金話題，尤其小坪數，總價低，自備款少，賣得很好，建商一直把坪數做小，只會吸引投資客。」

他表示，很多家庭需要正常坪數的房子，有些甚至3代同堂，需要4房、5房，又遇到豪宅貸款限制，只能貸款4成。他有一位朋友是董事長，想買180幾坪、總價1億的房子自住，因要自備款6成，加上3千萬裝潢就要花1億，因而打消念頭。

他指出，央行103年修訂《中央銀行對金融機構辦理購置住宅貸款及土地抵押貸款業務規定》高價住宅認定標準，台北市7千萬、新北市6千萬、其他地區4千萬，限制購置貸款額度不得超過5成。

以新成屋近5年平均房價為例，台北市漲幅37%、新北市漲幅47%、台中市漲幅87%及高雄市漲幅66%，認定標準已經10年沒有配合房市狀況調整，影響換屋族購屋權益，被迫放棄換屋規劃，連帶影響規劃生育意願。

「現在少子化、缺工狀況非常嚴重，各行業我聽到的基本上，連內勤、行政都缺，是很嚴重的，政府應該可以想個方式好好解決。」


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