昔1字頭首購天堂「聞積起漲」　楠梓驚見預售單價頂上41.8萬

▲台積電進駐帶動高雄房市買氣超熱，楠梓、橋頭房價漲幅堪稱驚人，近期楠梓房價最高達41.8萬元。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台積電進駐帶動高雄房市買氣超熱，楠梓、橋頭房價漲幅堪稱驚人，2區以往都是1字頭的首購天堂，已購客甚至被網友稱為楠梓漢、橋頭勇士，近年房價紛紛站上3字頭，橋頭勇士率先站上4字頭，近期楠梓漢也跟上，房價達41.8萬元，甚至比橋頭還高。

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根據實價登錄公布，楠梓區高大特區「高大之森」今年3月出現1筆41.8萬元成交紀錄，一舉跨越區域4字頭房價天花板，創楠梓房價新高。該戶位於次頂樓，總面積31.15坪，總價1248萬元，並備註「交易總價含下列非屬預售屋價格之費用:家電費。」

▲楠梓預售案最高達41.8萬元，創區域新高。（圖／翻攝自實價登錄網站）



該社區均價為33.5萬元，總戶數362戶，已登錄255筆，成交區間介於29~41.8萬元。橋頭目前則是預售案「達麗未來市」成交價最高，達41.7萬元，由楠梓漢後來居上，價格超車橋頭勇士。

楠梓近期利多不斷，不但R20聯開案已成功標出，邀日本知名建築師隈研吾參與建築設計，高雄市長陳其邁表示，隨著台積電逐漸完工運轉，年底預計1500位員工進駐，未來隨著擴大投資，預估增加至5000位員工，已在高大特區新建藍田國小，預計2026年完工，滿足在地需求。

▲高大特區置產客多，房價出現高單、低總趨勢。（圖／記者張雅雲攝）

耕楊廣告總經理蔡辰祐表示，未來楠梓還有新台17線及翠華路拓寬等建設，楠梓匝道引道工程也將在2028年完工，隨生活機能增加，導致區域移入人數不斷上升，吸引民眾購屋。

蔡辰祐表示，「高大之森」總價雖含家電費，但因高大特區置產客多，仍符合區域高單、低總趨勢，也就是說，愈小坪數的單價愈高，因此購屋族仍會買單。隨楠梓成交價逐漸跟上橋頭，預估未來高雄新市鎮新案成交價也會逐漸全面站上4字頭。

而比價效應下，連帶南高生活機能不錯又近市中心的區域，也會出現房價挑戰4字頭的現象，讓購屋族對4字頭價格接受度更高。

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