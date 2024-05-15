直擊！225米視野首度曝光　開箱中部最高樓「台中之鑽」

記者陳筱惠／台中報導

目前台中已知最高樓，38層、225米的「台中之鑽」位於台中市七期河南路與市政路口，為台中商業銀行投資建造的復合型大樓，全案預計2025年落成，《ETtoday新聞雲》獨家搶先直擊登頂開箱。

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▲目前台中已知最高樓38層、225米的「台中之鑽」頂樓絕美視野曝光。（圖／記者陳筱惠攝）

由余曉嵐建築師事務所與英國凱達設計公司總裁Keith Griffiths共同操刀設計，台中商業銀行企業總部「台中之鑽」，獲獎無數，建築師余曉嵐更是直接親自導覽，細數「台中之鑽」在營建業中的6大之最。

▲「台中之鑽」結構體近乎完成，預計2025年落成。（圖／記者陳筱惠攝）



台中最高樓

進入挑高21米、約7層樓的1樓大廳，雖然內部尚未裝修，但仍見其氣勢磅礡，更是見證了這棟台中225米、目前最高樓的門面，整棟搭配24台高速電梯，未來從1樓到38樓，只需花費30秒。

▲「台中之鑽」大廳挑高21米、約7層樓，其氣勢磅礡。（圖／記者陳筱惠攝）

全台開挖地下室最深

「台中之鑽」還有個營建業大創舉，就是開挖34.6米、達10層樓的地下室，據了解，該案工法採「逆打」施工，因此在開挖前必須先打入逆打支撐鋼柱，除了要對抗水壓外，還得精算同時向下、向上施工的平衡，耗費3年時間。

制震ＴＭＤ（阻尼器）5顆全台最多

「台中之鑽」採筏基深度達34.6公尺全台最深，內部並加裝5顆阻尼器也是全台最多，今日現場更以地震震度約4級、200噸阻尼器位移45公分實際測試，不到10秒時間，搖晃幅度就停下，余曉嵐說：「除了阻尼器，全棟BRB（鋼骨斜撐構件）使用量多達600隻，這棟掛保證是全台最堅固的建築！」。

▲▼「台中之鑽」採筏基深度達34.6公尺全台最深，內部並加裝5顆阻尼器也是全台最多 ，下圖為BRB（鋼骨斜撐構件）使用量多達600隻。（圖／記者陳筱惠攝）



全台中用鋼量最多的建物

「台中之鑽」採用鋼構建築，用鋼量為一般鋼構建築的3倍，總用量來到3萬噸，等於每1坪就使用1千公斤的鋼，讓這棟建物既強悍也夠柔軟，在6樓大型的宴會廳，甚至做到左右跨距長達18米，中間無柱，相當驚人。

▲「台中之鑽」採用鋼構建築，用鋼量為一般鋼構建築的3倍，總用量來到3萬噸。（圖／記者陳筱惠攝）

余曉嵐補充「台中之鑽」在建置時製造、運輸、吊裝這些巨大鋼柱時，需要將 7 公分厚的鋼板捲製成圓柱後進行銲接，然後利用蜈蚣車進行夜間交維運輸至施工現場，最後再使用 450 噸的重型履帶吊車進行吊裝，這項工程也打破了台灣的工程紀錄。

▲「台中之鑽」懸空透明游泳池首度曝光。（圖／記者陳筱惠攝）



全台唯一透明泳池閃亮登場

位於「台中之鑽」14樓，擁有全台唯一空中走廊和懸空透明游泳池，未來旅客與商辦員工，都可腳踩19公分厚的壓克力透明地板，目前雖然尚未完工，但面對七期無限視野，已經能夠想像。

▲「台中之鑽」建築師余曉嵐（左3）掛保證是全台最堅固的建築。（圖／記者陳筱惠攝）

全台最高電視牆

最後則是在頂樓屋突空間，外觀上「台中之鑽」建置了全台最高的電視牆，身為地標型建築，未來行經台中都能從遠處見到這最高樓播放的身影。

最終談到從設計到目前預計2025年落成的「台中之鑽」，余曉嵐笑說：「真的流乾的眼淚與心血！」，當初設計外觀得時候，就是想要做出鑽石、水晶的意象，三角形雙塔造型，除了配合樓高，也有招攬財氣的想法。

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