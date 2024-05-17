燦坤蘆洲旗艦店將改建　地主曝光「三和麥當勞地也是他的」

記者項瀚／台北報導

蘆洲經營多年的燦坤旗艦店，占地寬廣，近期通過危老改建核准，地主是在地頗為知名的富莊建設。該集團為三蘆地區大地主，三和路麥當勞地主也是他們，在區域蓋過許多建案，事業版圖擴及徐匯廣場、樂頤飯店等等。

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▲蘆洲經營多年的燦坤旗艦店，占地寬廣，近期通過危老改建核准。（圖／記者項瀚攝）

蘆洲中山一路「燦坤蘆洲旗艦店」占地廣，又開業相當多年，為在地地標，但近期通過危老改建核准，恐怕將熄燈。經查，該地已信託給富捷開發，也就是在三蘆地區頗為知名的富莊建設，而信推委託人為李中仁等人，即為富莊的董事長。

富莊建設為三蘆地區大地主，事業觸角也相當廣，包括徐匯廣場、樂頤飯店、比活力運動館、愛丁堡文教機構等等，另外三重三和路麥當勞地主也是他們。

▲三和路麥當勞地主也是富莊機構。（圖／記者項瀚攝）

至於本次蘆洲燦坤何時將歇業、改建？記者致電燦坤總部，但連日撥打數通，都始終轉接不進去，蘆洲旗艦店員則表示，沒有收到歇業的通知。

住商不動產蘆洲三民捷運加盟店長林錦妙表示，該區不算蘆洲鬧區，但生活機能還是不錯，步行到捷運徐匯中學站約12分鐘，周圍中古大樓成交單價落在50萬元上下，目前新案行情約65~70萬元。

林錦妙說，富莊為在地知名建商，像是紐約、東京、米蘭、倫敦、巴黎等系列社區都是出自他們之手，本次燦坤改建基超過300坪，若蓋好之後再推，每坪估可達75~80萬元水準。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，蘆洲全區與既有重劃區開發均已飽合，近年新推案相當稀少，且因推案大多以在地建商為主，且因買盤7~8成以上都是在地客，基本上不會大打廣告，內需就足以去化，預估成交單價約6字頭上下應能順銷。

觀察今年預售實登，蘆洲僅有2案交易紀錄，分別是舊案「長安幸福匯 」以及今年公開的「中山．極」，後者位於中山二路巷內，成交單價落在60~68萬元。

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