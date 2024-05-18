房客指定要IKEA家具　屋主答應！房客反悔不簽約1句話惹毛房仲

▲房客提出購買指定品牌的衣櫥之後，房仲出面與屋主協調，沒想到談成之後，房客不租了。（示意圖／視覺中國）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名女房仲抱怨，一組房客因入住人數較多，除了要求屋主增添跨國家具品牌IKEA宜家家居的衣櫥，還稱「屋主如果有心出租房子的話，就應該買品質好的家具」，若滿足這些要求就答應簽2年租約。沒想到一切都談成之後，房客只回覆一句「決定不租了」，令女房仲感到氣憤。

星洲網報導，這間房子家具非常齊全，但因為這組客人要求多增加衣櫥，所以才有了後續討論。依據女房仲在社群媒體公開與顧客之間的手機對話紀錄截圖，房客大讚IKEA產品相當耐用，「屋主如果有心要出租房子的話，就應該買品質好一點的家具」，家具使用時間長，屋主也不用煩惱瑣碎問題，「我們租2年後搬走，接下來的房客也能繼續用。」

▲女房仲表示，出租的這間房子家具非常齊全，但房客要求多加衣櫥，才會出面和屋主談。（示意圖／視覺中國）



女房客傳了照片給房仲，希望房仲幫忙詢問屋主能否提供和照片裡相同大小的衣櫥，「相信房客看到屋主提供有品質的家具，出租率肯定會提高，因為我們人多，這只是小小的建議，我們都是女生很溫柔，不會弄壞東西，不像男生那樣粗魯。」

面對房仲提問若滿足這些條件是否願意簽2年租約，女房客立刻答應，還說搬家很累。房仲隨後回覆，可以向屋主提出加衣櫥的要求，但是床的部分需要自行安排。

到了隔日，房仲告知屋主答應增加IKEA衣櫥，每月房租2600令吉（約新台幣1.7萬元），租約2年，「屋主說會多加2個衣櫥，我也會盡量再多爭取1個衣櫥給你們」，但需要盡快回覆屋主，因此進一步詢問房客考慮得如何。沒想到房客在這之後卻失聯，房仲等到凌晨才收到對方的訊息，內容提到「我們考慮之後決定不租了。」

女房仲表示，這一切都發生在與合作同業友人身上，屋主相當不滿，「我想說的是，如果真的想要租房，在提出要求、房仲出面爭取之後，不要突然說不租......談成了卻丟來一句不租了，真的很無奈。」