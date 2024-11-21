逢甲NET月斥160萬搶千坪新店　舊店面靠銅板經濟翻身

記者陳筱惠／台中報導

逢甲商圈國民品牌NET，自舊址移動50公尺進駐千坪3層樓超級大店面後，昔日舊址招租成功，據傳為娃娃機業者以月租百萬搶進。專家表示，娃娃機有現金流優勢，拼銅板經濟及市佔率，也可能在做出市場能見度後拼加盟。

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▲過去NET的舊址近期招租成功，據傳為娃娃機業者百萬元月租金搶進。（圖／記者陳筱惠攝）

空租約1年的逢甲福星路上大型店面，受到國內觀光回溫，由國民品牌NET以月租金160萬元搶進，創下近年逢甲商圈最高店租紀錄，不過僅距離50公尺的舊址，近期也傳出好消息，以月租金100萬元出租，據傳係由娃娃機選品店進駐。

逢甲商圈在地商仲透露：「NET新址過去受到疫情影響，逢甲人潮減少，該法人房東曾將3店切割成小店，但效果並不好。後因NET企業展店瞄準千坪大店，才終結空租1年的命運。」

▲國民品牌NET以月租金160萬元搶進，創下近年逢甲商圈最高店租紀錄。（圖／記者陳筱惠攝）

21世紀不動產資深經理沈政興表示：「NET品牌需要大店搶佔能見度，看準該店面寬大、有廣告優勢效應外，也能代表商圈內仍具備消費力，對逢甲商圈高空租來說是有力支撐。」

▲逢甲夜市現況。（圖／記者陳筱惠攝）

而舊址也開出百萬元出租，沈政興說：「以店租百萬元來說，選品店單日進帳需要至少5萬元才能打平，不過由於銅板經濟仍夯，不論是選品店還是近期熱門的彈珠台店，都有現金優勢，至少也能省下1%信用卡服務費，加上娃娃機短期拉高租金的能力相較其他行業強勁，拼現金流及銅板經濟及市佔率，也可能在做市場能見度拼加盟。」

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