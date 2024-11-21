黑浮爆財務危機有徵兆？　店面租後空置「白花租金360萬」

▲黑浮品牌之一的「麟鄰茶寓」在粉專公布「終於前進南台灣，即將誕生。」將進駐老店「毛伊咖啡」舊址，不料改由「串肚肚」進駐。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄起家的「黑浮集團」旗下有黑浮咖啡等品牌，近來爆出財務危機，出現多家門市停業，品牌之一「麟鄰茶寓」在粉專公布將進駐老店「毛伊咖啡」舊址，不料突然改由「串肚肚」進駐，至少空置1年白花租金360萬元。信義房屋專家表示，博愛路店面效益高吸店家插旗。

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開店已22年的「毛伊咖啡」位於高雄博愛二路，是高雄知名老店，2022年中無預警停業，FB粉專公告受疫情影響，將永久暫停營業。原本預計由黑浮國際餐飲集團旗下新品牌「麟鄰茶寓」進駐，該品牌8月時曾在臉書粉專宣布「終於前進南台灣，即將誕生。」

▲該品牌今年8月曾在粉專宣布要進軍高雄。（圖／翻攝自Facebook／麟鄰茶寓）

不料近期該集團爆出財務危機，出現多家門市停業，黑浮集團2011年成立，旗下有「黑浮咖啡」、「奎克咖啡」、「湳洋鍋物」、「炸點。串串場」、「麟鄰茶寓」等5品牌，高雄包括黑浮高雄文山店、高雄台鋁店暫停營業、湳洋鍋物博愛店暫停營業、炸點串串場高雄店暫停營業等。

原本預定即將開幕的「麟鄰茶寓」，也突然改由「串肚肚」進駐，該店主打全台首家市井風串燒料理吃到飽，屆時開幕將是全台首店。而「麟鄰茶寓」原本在台中的1間分店，日前也無預警歇業。

▲黑浮集團爆出財務危機，出現多家門市停業。（圖／記者張雅雲攝）

該店面原本是高雄老牌「毛伊咖啡」舊址，位於博愛二路三角窗，開店已22年，2022年6月歇業，在地仲介透露，之後由黑浮集團租下，建物登記坪數約188坪，月租金約30萬元，原訂2023年底由「麟鄰茶寓」進駐，不過開幕時間一再延後，至少已空置一年多，若只以1年換算，租金起碼白花360萬元。

住商不動產裕誠富民加盟店長吳郭強表示，北高雄博愛路屬於燙金門牌，有漢神巨蛋設立，周邊商業機能發達，不少知名店家都會選擇在此商圈插旗。

日期 事件 2022年中 毛伊咖啡宣布因疫情影響永久停業，結束22年的營運。 2023/8 傳出麟鄰茶寓將進駐毛伊咖啡舊址，計畫在南台灣開設新店。 2024/9 黑浮咖啡開始陸續關閉多家門市，包括台北復興店、台北信義店、高雄岡山店及屏東東港店。 2024/11 麟鄰茶寓改由「串肚肚」進駐，主打全台首家市井風串燒料理吃到飽。

▲麟鄰茶寓進駐時間表。（ETtoday製表）

博愛二路的店面租金，透天店面每坪約1500~3000元，若是三角窗物件租金會較高，一方面使用面積大又有顯眼的廣告效益，會再推升租金總價。周邊次要道路每坪租金也要1000~2000元。

信義房屋明華博愛店主任業務莊浚河表示，博愛路店面效益高，不過租金相對較高，多以大品牌較有機會進駐，部分大樓店面租金單坪約1500元，月租金10萬元上下，因總價較低汰換率也不高。

▲博愛路店面效益高，不過租金相對較高，多以大品牌較有機會進駐。（圖／記者張雅雲攝）

周邊大樓屋齡20年成交價約35~39萬元，屋齡約30年，成交價進26~30萬元，因生活機能發達，人口不斷移入，區域消費力強。

吳郭強分析，雖然博愛二路沿線屬於商圈黃金地段，不過沿線停車不易，過路客蠻難停下來消費，加上店面租金不便宜，如果付租能力不夠強的產業，也容易被淘汰。

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