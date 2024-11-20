金龍海嘯有效！　「海嘯第一排」哀號：交易量25年來新低

▲第七波信用管制上路雙滿月，房市買氣量能受重挫。（圖／鏡週刊提供，下同）

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央行第7波信用管制雙滿月，房市買氣急凍、交易量腰斬，中古屋、預售屋提前入寒冬，房屋仲介成海嘯第一排，預售屋換約、投資客借錢拚交屋等市場亂象頻生。專家建議，自住客應把握議價黃金時期，以銀行鑑價為基準進場議價，有機會撿到便宜。

「房價已經停在那邊，希望明年中下降。」上週四（14日），央行總裁楊金龍在立法院說明，當被問到是否會祭出第8波信用管制時，他雖未正面回應，卻也連答「不不不」，稱房市信用緊縮已達3大目的，包括銀行調整不動產放款、首購族順利取得房貸，且反轉大眾對於房價上漲的預期心理。

▲央行總裁楊金龍（右）上週四指出，第7波信用管制已達成3目標，希望房價明年中下降。

事實上，距離9月19日，祭出被外界戲稱為「金龍海嘯」的房市第七波信用管制恰好雙滿月，預售屋、中古屋的買氣已急速凍結，讓有成交才有收入、位於海嘯第一排的業務人員，從中古屋房屋仲介到新成屋代銷業者，全都叫苦連天，永慶集團業務總經理葉凌棋更直言：「第四季交易量將創自1999年有紀錄以來新低！」

3個數據看分明，包含最即時反應市場的永慶、中信、住商、台灣房屋等仲介品牌，公布自家10月內部交易量數字顯示，分別月減6至17％不等，較6月高點腰斬，年減幅也高達2至3成；至於官方的10月分六都買賣移轉棟數，同樣月減13.9％、年減6.6％，僅1.96萬棟，不但連續第3個月下滑，也是去年7月新青安上路以來首次負成長。

成屋交易立即受到貸款成數下修、限貸令衝擊，買氣衰退可想而知，令人意外的是，離申辦房貸仍有段時日的預售屋市場也提早入寒冬。根據最新實價資料顯示，9月預售揭露量僅7,100餘件，月減26％、年減22％，是近一年多來首次年、月雙減，交易量同樣較六月高點時腰斬。

樂屋網發言人洪安怡也提到，部分預售屋已推出買屋送家電等促銷手法，等同變相降價。如北市南港出現低首付建案「東方大境」，能否有效維持房市一絲生機，可推論後續走勢。金龍海嘯雙滿月，政府是否持續出手打房，業界認為明年329檔期將是重要觀察指標，若炒房風氣死灰復燃，可以想見雷霆手段恐再起，反之則走入買賣雙方價格拉鋸戰，將是自住客撿便宜進場的大好機會。



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