【廣編】感念眾神庇佑！五股賀聖宮盛大舉辦謝土祈安清醮大典

【廣編特輯】

圖、文／麗寶建設提供

由麗寶集團打造的宗教聖地「五股賀聖宮」，在今年下半年陸續舉辦盛大的「甲辰年科慶成謝土祈安三朝清醮大典」，並預定在民國113年11月23日(六)於五股地區舉辦盛大遶境活動，歡迎善男信女一起共襄盛舉。

位在新北五股區的賀聖宮，於民國103年現址建廟，民國107年元旦安座入廟，落成以來，香火鼎盛，十方信眾絡繹不絕，五股賀聖宮也成了台灣北極玄天上帝的信仰中心之一。奉宮主神「帝爺公」之聖諭指示，擇於今年舉辦「歲次甲辰年科慶成祈安三朝清醮」。首先在9月13日舉辦動土大典，由宮主王美雲率領委員會代表，與值年爐主共同主持，當天吸引了非常多來自全台的信眾參與。這次系列法會的宗旨，就是希望藉由傳統的道教科儀祈求國泰民安、風調雨順，並且為地方帶來平安與和諧。

所謂的「清醮」，又稱之為「祈安醮」，意在祈求神明庇佑。而醮典緣起可以追溯到六朝，最初是祭祀儀式的一部分，後來逐漸演變為道教重要的祭儀形式之一。到了唐宋時期，齋醮儀式更廣泛運用到祈福、禳災、謝恩等場景，在台灣，早已成為民間信仰不可或缺的一部分。而參與建醮儀式，了解「建醮禁忌」也是十分重要。五股賀聖宮也特地在臉書分享了相關拜拜知識，其中寫到遶境的民眾需要吃「素」，另外也提醒參加儀式的民眾，請環抱著隆重與虔誠之心，謹言慎行。準備祭拜供品時，避免使用過於妖豔的鮮花或動物祭品，選擇季節性鮮果即可，以示對神明的尊重。

宮主王美雲出身彰化二林鄉，家族三代篤信玄天上帝，從小耳濡目染，長大後常常感應到玄天上帝對她的人生指引，麗寶集團總裁吳寶田夫婦二人也都成了玄天上帝的忠誠信徒。王美雲回憶起，當初起心動念要興建「賀聖宮」，是因921大地震不久，玄天上帝神諭透過乩身告知，並欽點五股洲子洋的一塊寶地，指示要在該地興建宮廟以造福信眾，王美雲和吳寶田夫婦二人便毅然決然放棄銷售總額可賺超過新台幣7億的建案用地，將此塊500多坪的黃金地段土地捐出來建廟，從開始籌劃建廟到興建完成，耗資二十億，整整花了十年的時間興建完成。 2018年安座之後，「賀聖宮」已成為五股新地標。宮廟樓高8樓、地下3樓，內祀主神有玄天上帝、註生娘娘、消災延壽藥師佛、觀世音菩薩、文昌帝君、土地公福德正神、太歲星君等神祇。主廟內還可容納200多人的香客大樓，供信徒進香入住。

今年「五股賀聖宮」的謝土祈安清醮大典，除了五股大繞境之外，11月28日將舉辦建醮佛神安座，以及從11月29日起，一連五天進行恭迎聖駕、文開啟聖(補財庫)、安龍謝土(解冤釋結)、祈安水醮等科儀，壓軸是12月3日的清醮大典，除了有普渡開香、還有鍾馗押煞、送法船等經典道教科儀登場，歡迎民眾踴躍報名參加，為來年祈福。