央行打房滿2個月　北市房仲：蛋黃區房價穩定「屋主不易降價」

▲仁愛圓環商圈是台北市蛋黃中的蛋黃區。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

央行打房，在市場全面量縮下，不同區域房市表現也可能不同，部分新興重劃區賣壓沉重，但蛋黃區就相當穩健，尤其是台北市蛋黃中的蛋黃。在地房仲表示，仁愛圓環商圈屋主都頗有實力，對房屋惜售，現階段頂多就是不賣，基本上不容易降價，且委託釋出量和2個月前也沒什麼變化。

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央行打房至今滿2個月，全台房市量縮，但在全面量縮的環境下，不同區域的房市表現也有所不同，有些新興重劃區由於量體大，過去又有不少投資客搶進，如今賣壓就相對沉重，未來價格走勢也令人堪憂，而舊市區則相對穩定，尤其是精華蛋黃區，像是台北市的仁愛圓環商圈。

東森房屋仁愛加盟店東王威翔表示，一般常說的「仁愛圓環商圈」，主要泛指仁愛路四段，鄰近忠孝東路擁豐富的商業百貨機能，同時仁愛路又享有相對純粹的住宅氛圍，此外交通、學區等條件也是一流，還有國泰醫院、國父紀念館、大巨蛋等等，可說是台北市蛋黃中的蛋黃地段。

王威翔指出，仁愛路四段第一排雖享有樹海景觀，但實務上交易更頻繁、指名度更高的是仁愛路四段後巷一帶，公寓單價在8字頭，常見的3房總價約3000萬元出頭，而中古華廈單價則約95~100萬元左右，若是有管理員的社區基本要100萬元起跳，以3房物件為例，總價要4000萬元以上。

▲仁愛路四段後巷的華廈、中古公寓指名度高 。（圖／記者項瀚攝）

王威翔補充，仁愛路四段後巷內一些小型危老案，單價已達150~160萬元水準，相較之下中古公寓、華廈室內坪數實惠，CP值高，而且雖然中古屋齡都在40年以上，但在地買盤對這樣的物件接受度都相當高。

至於9月19日央行重拳打房至今，王威翔說：「對仁愛圓環商圈影響不大，除了交易量縮外，其他都沒什麼改變。」他表示：「仁愛圓環商圈屋主都相當有實力，不缺錢，心態普遍頗為惜售，過去釋出量也向來不大，而現在打房的環境下，頂多就是不賣，不容易進一步降價。」

王威翔表示：「仁愛圓環商圈的住戶多屬高資產客，買方大多是北市換屋族，看上了這邊的地段條件、學區等等，因此換到這裡來，或是本來就住在該區，介紹親友一起當鄰居以及替二代置產買房。」

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