三重「3屍滅門凶宅」登網招租　租金大砍逾5成

▲今年5月三重住宅大樓發生「3屍滅門慘案」，租客祖孫三代被殘忍殺害。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

今年5月三重住宅大樓發生「3屍滅門慘案」，租客祖孫三代被殘忍殺害。近期該屋房東以1.8萬元招租，比行情價大砍5成。據了解，之前曾有買方出6折價想買該屋，但屋主沒賣，事實上屋主在20年前就入手，現在就算打6折賣也不會賠錢。

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今年5月，三重進安街一處住宅大樓發生3屍滅門慘案，張男狠心殺害妻子、岳母、3歲繼子，警方發現時現場以棉被裹屍，屍體嚴重腐爛長蛆，震驚社會。

據悉，該屋是由張男妻子承租，每月租金4萬元，沒想到入住不滿1年，就發生如此悲劇。就房東的立場，該屋也變成凶宅，價值大打折扣。

近期該屋放在《591房屋交易網》求租，34.6坪每月開價1.8萬元，並備註「兇兇兇故事屋」。從刊登照片來看，屋內已經過一番大整理，且可移動的傢俱都已搬光。

▲三重「3屍滅門」凶宅每月開價1.8萬元招租 。（圖／翻攝自《591房屋交易網》）

該社區屋齡17年，位於三重重陽重劃區進安街，社區呈ㄇ字型，住宅量體不小，達百戶規模，命案發生至今社區都未出現交易。

知情人士明確指出該屋地址，該戶位於2樓。經查謄本，房東在2003年就透過買賣取得，也就是在預售時就購入，因此未出現實價揭露，但推估當時總價應在1000萬元上下，而該屋現在正常行情約2300萬元，就算打6折賣，屋主也不至於賠售。

知情人士透露：「之前曾有買方想以市價6折購買該屋，但應該是未達到屋主心中理想的價格，因此沒有出售。」

寬頻房訊發言人徐華辰表示，一般凶宅行情為市價6~8折，但租金就沒有明確的行情價，以本次三重個案來說，每月1.8萬元開價已是行情打對折，折價幅度確實不小。

徐華辰推測：「屋主的心態大概是覺得命案至今，只有短短幾個月，房屋還處於『非常凶』的階段，長期空置也不好，因此願意以夠低的價格吸引租客，除加減收點租金外，凶宅物件有租客進駐，對房屋價值也有提升作用，過個幾年有機會賣到較好的價格。」





▲三重「3屍滅門」凶宅小檔案。（表／記者項瀚製）

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