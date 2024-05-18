賣房簽約要房仲先發毒誓　網：置板凳等開眼界

▲有網友在臉書社團發問，想把現在住的公寓5樓賣掉，但是又怕遇到黑心無良的話術房仲。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

民眾買賣房子最重視的就是成交價，有網友在臉書PO文發問，想賣屋卻害怕遇到黑心無良的話術房仲，因此想在簽約前，要房仲去大廟發誓不會惡意操作賺取不當利益。引來網友直言，前排置板凳，等著看有沒有房仲願意跟原PO去廟裡發誓簽委託？來開下眼界。

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原PO在臉書社團《買房知識家》發問，想買有電梯的大樓，但是公設要低，最好是華廈幾乎沒公設的那種，又想把現在的公寓5樓賣掉，公寓位於高雄內惟翠華路，附近就是內惟市場，但是又很怕遇到黑心無良的話術房仲，要怎麼辦才好呢？

原PO想出，要房仲跟他一起去大廟還有陰廟焚燒表文，如果房仲故意惡意操作賺取不當利益，將會全家連續爛運3年，並且大小車禍意外不斷。

PO文一出，引來網友議論紛紛，有網友指出，「覺得可以拍粽邪4，國片市場有救了。」、「這種宗教信仰真的是沒有約束力，想這些有的沒的，不如好好找個可靠的代書。」、「願意跟你去廟裏詛咒自己家人的仲介，千萬也別信。」

▲翠華路位於鼓山區內惟生活圈，舊公寓這幾年愈往北，愈靠近楠梓漲幅愈高。（圖／記者張雅雲攝）

不過也有房仲願意去發誓，表示「我也幹過你說的事情。」、吃瓜網友直言，「我置個板凳，看看是哪位要去跟您去廟裏發誓簽委託？開下眼界。」

高雄市不動產仲介經紀商業同業公會副理事長葉誌螢表示，翠華路位於鼓山區內惟生活圈，舊公寓這幾年因為鄰近楠梓台積電，房價也出現上漲，愈往北靠近楠梓漲幅愈高，近2年也有2~3成漲幅，若是位於南高的舊公寓，漲幅則有限。

翠華路公寓屋齡多為40~50年，2、3樓價格落在20~22萬元，4、5樓約為16~18萬元，葉誌螢說，附近10年內大樓成交價約3字頭，華廈也要2字頭，公寓低單、低總的特色，吸引不少自住客、包租公購屋。

再加上中古公寓公設比低、坪數實在等特點，許多預算有限的購屋族會把目光鎖定在中古公寓，進而帶動近年區域中古公寓交易量能。

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