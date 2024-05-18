一整年「周末都在看房」　他列3點勸世！一票過來人秒懂

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳筱惠攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友從去年開始萌生買房念頭，便利用周末從成屋看到預售屋，最後終於找到未來的家；事後，他寫下三點建議，勸想買房的朋友，千萬不要像他一樣漫無目的的看房，而PO文也掀起討論。

網友在Dcard發文提到，他在112年開始有買房子的想法，於是陸續看了不少物件，一路從成屋到預售屋，前面若格局不好或價錢太高的，他會直接剔除，而通勤、漏水等問題，也是他考慮的一大重點。

最後，他終於看到格局喜歡、價格合理、交通方便、生活機能也不錯的建案，於是簽約買房，為周末看房的日子劃下句點；有鑑於此，他由衷給出三點建議，「1.不要像我一開始一樣，漫無目的的看房子。2.進去看樣品屋的感受很重要。3.好建商的風評，正、負面多評價都要參考，作為購屋的依據。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者賴志昶攝）

PO文掀起一陣討論，不少過來人也心有戚戚焉，「看房之路真的超累，看到後來會很疲乏，後續房子蓋好，還有找裝潢、看家具電器的日子」、「我覺得要看有沒有房緣。我跟男友去年11底開始看房，有兩間新成屋看了三次，都覺得自己要買下去了，突然看到一個1年多的中古屋，去看一次就下斡旋，我們前面還有兩組在斡旋，想說就試看看，沒想到12月底讓我們買到了」、「看到滿多人都是成屋看到預售屋，不然就是中古看到預售」。