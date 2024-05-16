馬桶堵塞怎麼辦？內行曝「1小物」秒暢通：便宜又有效

▲馬桶堵塞該怎麼辦？（示意圖／ETtoday資料照）



記者朱祖儀／綜合報導

如果馬桶堵塞，你會怎麼處理呢？一名女網友透露，家裡的社區設備和管線比較老舊，不時會出現馬桶堵塞的狀況，之後都會用馬桶吸盤救援，近日鄰居推薦一款疏通劑很有效，果然使用後也真的變得順暢。不過多數人透露，還有另一個法寶就是冰塊，「一次丟大量冰塊馬上暢通，便宜又有效」。

原PO在臉書「我愛全聯-好物老實説」發文表示，因為自家社區的設備、管線都有年紀了，所以不時會出現馬桶堵塞的狀況，之前她都是用馬桶吸盤急救，前陣子遇到鄰居，才知道原來可以使用「馬桶除臭化糞菌」。實際使用後，她家馬桶已經順暢了2個禮拜，也沒有悶臭味了，因此對鄰居非常感謝。

文章曝光後卻掀起網友正反意見，有人指出「這好用，每月放一包」、「好用，我都睡前用，到起床7、8個小時剛好可以沖掉」、「這真的好用，很神奇」，但也有人認為，「我用了都沒效」、「根本沒有效」、「溶解後，還要再放幾個小時才沖水…這對於只有一間衛浴的家庭來說，根本很難」。

▲有人推薦可以使用冰塊。（示意圖／記者許力方攝）



另外，有人推薦「冰塊」更方便省錢，「如果沒物品掉落，只是老舊容易塞住，可以用大量的冰塊沖馬桶很有效。原理：冰塊是固體，可瞬間將在管線內的便便沖入，若沒沖成功也沒關係，因冰塊會融化，不會造成堵塞，我家也是老舊管線，現在會定期的用大量冰塊沖馬桶，就很順暢，沖馬桶的聲音明顯不同」、「去好市多買生鮮回家時，賣場裝的保鮮用冰塊，我也是回家後就把這些大量冰塊倒馬桶沖掉，大概一個月保養馬桶管道一次，通通順順」。