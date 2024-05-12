一家四口住新加坡「年收760萬才夠」　理財專家：普通水準而已

▲澳洲理財專家分享自身在新加坡生活花費，稱年收入要32萬新幣才夠。圖為新加坡的魚尾獅。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

一家四口住在新加坡的費用要多少？澳洲理財規畫專家布朗（Jarrad Brown）發布TikTok影片分享自身經驗，宣稱年收入需要32萬新幣（約新台幣760萬元）才足夠應付生活開銷與儲蓄，換算下來，每月收入必須要有2.6萬新幣（約新台幣61.7萬元）。他也稱，這些開銷是普通生活水準，並非奢侈等級。

新加坡媒體8視界新聞報導，布朗在影片中公開每月金錢費用分配，分別是4房公寓租金6000新幣、2名孩子國際學校學費8000新幣、水電費250新幣、食品雜貨1000新幣、交通費100新幣、保險費1000新幣、外出用餐等休閒娛樂500新幣、電話網路費500新幣、服裝個人護理500新幣，總計1萬7850新幣（約42.3萬台幣）。

上述費用加總全年約22萬新幣，布朗也說明，每年另外要支出的費用還涵蓋兩成儲蓄、往返澳洲或旅行的機票、個人所得稅，因此全年需要32萬新幣至33.5萬新幣之間。他也稱，這些開銷是普通生活水準，並非奢侈等級。

影片發布之後引發不少網友討論，在布朗的開銷花費之中，以住處租金與孩子教育費占最多。有人認為6000新幣的房租過高，可以改住政府組屋（公宅），考慮把孩子送到當地學校就讀。不過布朗表示，新加坡與澳洲教育方式不同，較為傾向澳洲教育理念。

也有人認為布朗的花費在伙食、交通、水電方面其實非常克制，且如今通貨膨脹，伙食費每月1000新幣可算是低到難以置信。當地一名網友也稱，即便自身年收入15萬新幣（約新台幣356萬元），照顧全家大小也感到吃力。