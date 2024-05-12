一家四口住新加坡「年收760萬才夠」　理財專家：普通水準而已

▲澳洲理財專家分享自身在新加坡生活花費，稱年收入要32萬新幣才夠。圖為新加坡的魚尾獅。（示意圖／CFP）
記者詹雅婷／綜合報導
一家四口住在新加坡的費用要多少？澳洲理財規畫專家布朗（Jarrad Brown）發布TikTok影片分享自身經驗，宣稱年收入需要32萬新幣（約新台幣760萬元）才足夠應付生活開銷與儲蓄，換算下來，每月收入必須要有2.6萬新幣（約新台幣61.7萬元）。他也稱，這些開銷是普通生活水準，並非奢侈等級。
新加坡媒體8視界新聞報導，布朗在影片中公開每月金錢費用分配，分別是4房公寓租金6000新幣、2名孩子國際學校學費8000新幣、水電費250新幣、食品雜貨1000新幣、交通費100新幣、保險費1000新幣、外出用餐等休閒娛樂500新幣、電話網路費500新幣、服裝個人護理500新幣，總計1萬7850新幣（約42.3萬台幣）。
@australian.expat How much does a family of four REALLY need to earn to live and save in Singapore? I’ve broken it all down in my latest video. From groceries to savings, get the details on managing your family budget. Link in my bio #BudgetHacks #FamilyGoals #FinancialFreedom #AustralianExpats #AustraliansInSingapore ♬ original sound - Jarrad Brown - Aussie Expat
上述費用加總全年約22萬新幣，布朗也說明，每年另外要支出的費用還涵蓋兩成儲蓄、往返澳洲或旅行的機票、個人所得稅，因此全年需要32萬新幣至33.5萬新幣之間。他也稱，這些開銷是普通生活水準，並非奢侈等級。
影片發布之後引發不少網友討論，在布朗的開銷花費之中，以住處租金與孩子教育費占最多。有人認為6000新幣的房租過高，可以改住政府組屋（公宅），考慮把孩子送到當地學校就讀。不過布朗表示，新加坡與澳洲教育方式不同，較為傾向澳洲教育理念。
也有人認為布朗的花費在伙食、交通、水電方面其實非常克制，且如今通貨膨脹，伙食費每月1000新幣可算是低到難以置信。當地一名網友也稱，即便自身年收入15萬新幣（約新台幣356萬元），照顧全家大小也感到吃力。
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