台積電＋橋科雙引擎啟動　高雄新市鎮成全台科技人首選

▲「悦讀時代」就位於高雄新市鎮，距離高科實中僅約80公尺，狂吸全台科技人搶進。（圖／泰郡建設提供）

記者張雅雲／高雄報導

高雄房市近期有橋科、台積電議題助攻，又有高雄第一個科學實驗中學，最受矚目的購屋區段就是高雄新市鎮，「悦讀時代」就位於高雄新市鎮，距離高科實中僅約80公尺，車程5分鐘有德賢商圈，生活機能佳，狂吸全台科技人搶進，2024 年第一季就創下成交近 211 戶的銷售佳績！

台積電2奈米廠宣布到高雄設廠後，所有的房市焦點都集中在北高，可說是完成南部半導體產業S廊帶關鍵拼圖，其中位於S廊帶中心，兼具台積電、橋科議題的高雄新市鎮，房市買氣大增。

▲高雄新市鎮身為國家級重劃區，又有都會公園大片綠地，吸引全台科技人置產目光。（圖／泰郡建設提供）

台積電楠梓廠預計2025年量產，預估年底率先有千名工程師將進駐；而橋頭科學園區，目前分6區由5家營造廠趕工，超前進度最多達5%，預計明年6月至8月陸續完工，完工後預計可創造1.1萬個高科技就業機會。

換言之，今年底將陸續湧進大批就業的高科技人才，為了讓高科技人才在高雄落地生根，南科管理局規畫興建高科實中，該校位於高雄新市鎮的橋新六路、橋新一路口，讓科技人子女方便就近上學。

▲不少工程師具竹科、中科經驗，擔心未來房價更高，高雄新市鎮已陸續出現台積電工程師買家進場。（圖／泰郡建設提供）

從高雄新市鎮個案成交狀況來看，已吸引不少南漂工程師，或是南科、中科、竹科等全台工程師前來置產，未來這裡將成為科技人新聚落。

泰郡建設董事長特助郭泓驛表示，高雄新市鎮身為國家級重劃區，吸引全台科技人置產目光，該區除了產業發展利多外，距離台積電車程約12分鐘，街廓整齊又有都會公園綠地、捷運青埔站等建設，購屋還有租稅優惠，都是其他重劃區難有的優勢。而未來還有捷運紫線、高科實中等建設利多。

▲「悦讀時代」具稀有飯店式獨立公設會館，具17項獨立公設、1300坪中庭花園。（圖／泰郡建設提供）

目前銷售中新案不多，在地深耕30年的泰郡建設，進軍高雄新市鎮推出「悦讀時代」，距離高科實中僅約80公尺，車程５分鐘可到德賢商圈、家樂福楠梓店，德賢路商家林立，生活機能發達。

▲「悦讀時代」距離高科實中僅約80公尺，車程５分鐘可到德賢商圈，生活機能便利。（圖／泰郡建設提供）

社區規劃25~40坪、2~3房，社區內有超大的1300坪中庭花園，並有獨立公設會館，共有17項獨立公設，包括KTV、健身房、電影院、運動休閒吧等，還有SPA、三溫暖、景觀泳池等，滿足住戶不同的休閒需求。

郭泓驛觀察，不少工程師具竹科、中科經驗，擔心未來房價更高，已陸續出現台積電或上下游買家進場高雄新市鎮，帶動區域買氣不斷飆高。

【泰郡 悦讀時代】

預約專線：(07) 364-2200

接待會館：高雄市楠梓區加仁路X德惠路口

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