搬出婆家自己住「有過得比較幸福？」　過來人吐真心話

▲搬出婆家後，過得怎麼樣？（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

為避免因生活習慣不同而導致摩擦，許多人婚後都會自己在外買房、租房，不與公婆住。近日就有網友好奇拋問，對於本來住婆家但後來搬出去的夫妻來說，現在過得幸福嗎？還是感到後悔呢？貼文曝光後，掀起討論。

女網友在Dcard上，以「那些從公婆家搬離的夫妻後來怎麼樣了」為標題發文，提到雖然她和公婆的關係沒有不好，但因覺得缺乏個人空間，所以她和老公最近已經和房東簽約，準備要搬出去了。

與此同時，原PO就想知道「前輩們」的想法，對於本來住婆家但後來搬出去的夫妻來說，現在會有更多爭吵、經濟壓力更大嗎？還是覺得後悔、想搬回婆家？又或者是過得很幸福呢？

貼文曝光後，一票網友留言直呼，「搬出來之後每天身心靈都很放鬆，過得很開心」、「婚前就知道寧可黑掉也不要住婆家，婚後很感謝當初提早黑掉的自己，結婚5年來每天都爽爽過」、「完全不懊悔，還覺得真好」、「完全不會想搬回婆家，幸福得要死，都不用看人臉色」、「經濟壓力大這個問題在考慮要搬的時候就知道了，不過用這些錢換取快樂跟自由非常值得」。

也有網友回應，「我還沒有成功搬離就離婚了，因為住在婆家吵吵鬧鬧，然後前夫就去外面找小三了」、「沒住在我家過，但想都不用想就是3（指過得幸福），我自己住家裡跟爸媽都會有一堆架能吵了」。