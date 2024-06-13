妹子曝存款「只買得起新北套房」：這樣還要買嗎？　網分2派看法

▲原PO猶豫是否要買房。（示意圖／記者陳筱惠攝）



記者郭卉寧／綜合報導

你會怎麼選擇？一名女網友表示，目前存款只買得起新北套房，且未來有機會也想回中部發展，「想請問這種情況下還要買嗎？」貼文曝光後，引起網友兩派看法。

原PO在Dcard發文表示，自身存款只能買新北1000萬左右的套房，每月可以還貸3萬、頭期200萬，剩下自備款約140萬，再加上裝潢、家電和雜費等，感覺就剩沒多少了，「目前租房11000，預計在北部待5年，之後有機會想回中部發展，想請問這種情況下還要買嗎？」

她接著指出，感覺套房要好轉手，就必須看地段，但這價錢應該很難買到好地段，「還是要看預售呢？但又怕預售買了之後，住不到5年要轉售需負擔高額稅賦…」最後，她也補充，暫不考慮在中部買房，因為無法確定未來的發展。

對此，不少網友紛紛建議，「1.1萬我就繼續租了，套房貸款成數少要注意」、「套房難賣得要死…寧可買小二房」、「一千萬每月貸款要還到3.5萬，再加管理費、稅費可能一個月房子支出要4萬，薪資比夠嗎」、「是我不會買，以長期定居地區去考量，而且你手頭現金買屋只能說頭期剛剛好，為了短期買屋冒緊急備用金不足風險不值得」。

也有人認為，有能力就可以先出手，「有能力負擔就先買，房價會漲，不買一直租房也是幫房東付房貸，而且現金都被通膨吃掉了」、「我跟你情況幾乎一樣，想破頭腦還沒決定好，但應該會買下去，儘量找看看捷運站附近的套房，比較有機會貸八成，以後轉手或出租也容易」。