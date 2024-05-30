存款300萬「要買房or繼續投資？」　一票秒選：怎樣都穩賺

▲存款有300萬，這樣能買房嗎？（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

這樣可以買房嗎？一名女網友發文表示，她和男友共有300萬元的資產，雖然有很多人覺得只要存夠頭期款就該買房，但男友覺得現階段應該先投資、增加收入，因此她就想多聽聽其他人的想法。貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「要買房嗎」為標題發文，提到她和男友目前有300萬元的存款，且兩人薪水合計9萬元，這樣的經濟狀況可以買房嗎？她過去曾聽聞，基本上只要存到頭期款，就可以先買房了，不過男友想法則不同，對方比較偏向先投資、增加收入。

原PO認為，如果現在不趕快買房，以後可能就買不起了，不過與此同時，她也覺得現在若買房了，就沒有閒錢可以投資，因此想知道大家的想法。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「你是對的，以現在的環境來說，絕對是有能力就早點上車啊，除非你是少年股神，不然投資收益絕對比不上飆升的房價」、「房價必漲，大趨勢，怎樣你都穩賺」、「現在不買以後就買不起了，今年不買明年更貴」、「是我的話就會買房了，主要也不是投資，畢竟自住是剛需，且成立自己的小家庭，有房我覺得很重要」。

也有網友回應，「看有沒有要結婚打算，如果有，買房是遲早的，就趕快開始看了；如果沒有，兩個人想輕鬆一點到處玩樂，那就不要背房貸」、「我覺得先投資就好了，看起來你們也買不起想要的房子，不如繼續投資存錢」。