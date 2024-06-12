拒收還要送！屢次包紅包給鄰居　獨居阿伯被控「滋擾住戶」慘了

▲陳男多次無故送禮、包紅包給鄰居，被拒絕仍依然故我，遭警方依「藉端滋擾住戶」開罰8000元。（示意圖／pixabay）

記者莊智勝／台北報導

台北市一名陳姓男子多次無故送禮、包紅包給劉姓鄰居，儘管鄰居多次退回，並表明不願接受，但陳男仍依然故我，持續送禮、送紅包，甚至還站在鄰居家門口祭拜。鄰居不堪其擾報警處理，警方認為陳男行為已構成「藉端滋擾住戶」，依《社會秩序維護法》裁罰新台幣8000元。陳男不服提出抗告，但法官認為裁罰8000元於法並無不合，予以駁回。不得抗告。

裁定書指出，陳男居住在台北市某區3樓，112年4月13日至同年6月11日間多次無故送禮、包紅包給劉姓鄰居，但鄰居均拒絕接受，多次當面婉拒請陳男收回、或直接將紅包拿到派出所，由警方通知陳男拿回等，足見鄰居已經多次向陳男明確表達拒絕餽贈，但陳男卻依然故我，持續送禮、送紅包，甚至還站在鄰居門前對著其住家祭拜。鄰居不堪其擾只好報警，警方並依《社維法》「藉端滋擾住戶」開罰8000元罰鍰。

陳男挨罰後提出抗告，表示自己長期獨居，出現幻聽、幻覺、妄想等精神狀況，目前還在醫院治療，請求撤銷裁罰鍰。但法官認為，社維法目的在於維護公共秩序，違法行為不問出於故意或過失，都應處罰。

況且陳男在警詢中坦承有包紅包給劉姓鄰居，但稱「這是給他小朋友的，我都夾在門縫，我沒有滋擾他，也沒有惡意」、「我喜歡鄰居的小朋友，小朋友很可愛，所以我會送禮跟包紅包給他，但鄰居每次都退回，或是拿到派出所請我拿回去」、「我沒有騷擾，我送紅包及禮品只是代表心意，沒有其他意思。」而對於門口祭拜一事，陳男則稱「只是拜平安的，沒有什麼壞意。」法官據此認定陳男在警詢時所有問題都能切題回答，思考連貫，對於案件原委也能清楚表達，並為自己提出符合邏輯之答辯，足見上能清楚分辨說明，因此警方依法裁罰8000元並無不合，裁定駁回陳男抗告。本案不得抗告。