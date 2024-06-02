屋主想賣自住房「1操作踩禁忌」！內行秒喊母湯：強烈反對

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

一名自住屋主想把房子賣掉，等未來再接回，因為覺得最近的房價漲得很高，所以想先賣掉自住房、在外面租房，等未來房價跌再買回。資深房仲聽到這操作，馬上直呼「母湯」更強烈反對，「你賭的不單單只是房屋價格差異，更多的是把『生活自由度的掌控權』也賭出去了。」

經營粉專「Lin's竹北房產筆記」的林姓房仲以〈自住的禁忌：切勿猜測房價的高低〉為題發文，文中表示，有個客戶來問他，「目前有一間自住房，位於竹北市中心。最近覺得房價很高，想趁現在先賣掉、在外面租房子。等未來房價跌的時候再接回。不曉得這樣可行嗎？」

他一聽到只覺得母湯，並強烈反對這個操作，接著反問3點，「​第一、什麼是高？什麼是低？你很確定現在就是「絕對高點」了嗎？」他表示，如果到時房價走勢與想的相反，房價不僅沒回跌，反而又漲了一波，「你覺得你追得回房價嗎？」

林姓房仲指出，現在有很多後輩想入主竹北的房子，但礙於預算不足，只得往外圍去評估購買，「若到時你追不回房價，你能接受外圍的房子嗎？」而這是個很務實的問題，對於所有假設都要做「全盤的準備及因應」，不僅是賭博式猜測。

第二點，假使房價真的如想像中跌了，在外租屋會比自有宅的居住品質更好嗎？如果有寵物、想在牆上釘東西，以及面對房東調漲房租等狀況，真的能接受嗎？

第三點，如果只是想要有個資金運用，像是想買股票、買債券、買虛擬貨幣、出國旅遊費、醫藥費等，不見得非得要把房子賣出變現，可以透過增貸的方式，去作資金的其他用途規劃。

最後，林姓房仲表示，「自住，你只有一間房，千萬不要把房子當成股票操作（猜高猜低）」，因為賭的不單單只是房屋價格差異，「更多的是把『生活自由度的掌控權』也賭出去了。」他也說，買房子亦然，「你是自用，有需求就買。是高是低，往往都是回頭去看的事情了。」