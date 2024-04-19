▲下一個信義計畫！副都心地王文華苑，稀缺小宅熱賣搶手。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者蔡明華）

記者黃稜涵／採訪報導

新北重劃區房市火熱，其中新莊副都心經過10多年的開發，加上機捷和環狀線通車，以及重大建設陸續到位，目前新建案已經站穩7字頭，甚至有表現亮眼的建案已經突破8字頭！

▲新莊副都心目前新建案已經站穩7字頭，甚至有建案已經突破8字頭。▼新北重劃區房市火熱，其中新莊副都心經過10多年的開發，各方面的機能與設施都已經相當完善。（上圖／記者蔡明華攝，下圖／記者姜國輝攝）

財經專家田大全指出，「歷經十年磨一劍的開發歷程，新莊副都心的各項設施和機能都已經相當完善，包括行政院新莊聯合辦公大樓、新北知識產業園區、國家電影文化中心、宏匯廣場、凱悅嘉軒酒店等等，這些眼見為憑的成熟，確實展現出來國家級重劃區的樣貌，許多上市櫃企業包括麗寶、儒鴻、佳能、勤誠興業紛紛將企業總部搬到了『副都心中央商務特區』，型塑出北台灣國際商業的門戶意象」。

▲▼財經專家田大全指出，新莊副都心展現出來國家級重劃區的樣貌，許多上市櫃企業紛紛將企業總部進駐「副都心中央商務特區」。（圖／記者蔡明華攝，下同）

田大全提到，整個新莊副都心有一條南北向的中軸線，就是中華路，而在副都心南側則是有一個非常成熟的「中原商圈」，而這條東西向的主軸線就是中原路，這種區位的特色，就是串連了舊城區的生活便利性，與新重劃區的環境品質，地段條件不同，價值自然也不同。

▲▼在中華路和中原路絕版角地、中港綠堤清溪川第一排的精華地段，「文華苑」推出20-28坪的精品宅。



隨著新莊副都心發展成熟，區域內新案也從中大坪數豪宅，轉為迎合主流趨勢的小坪數規劃，在中華路和中原路絕版角地、中港綠堤清溪川第一排的精華地段，「文華苑」推出在地難得20-28坪的精品宅，價格上也非常具有競爭力。

▲▼文華苑專案經理沈哲蔚表示，文華苑的總價不到2千萬，價格相對親民，不論是自產客、換屋族或是首購族，都能夠輕鬆入住。



文華苑專案經理沈哲蔚表示，「文華苑的總價在副都心裡面是最親民的，不到2千萬的價格，不論是自產客、換屋族或是首購族，都能夠輕鬆入住，我們擁有重劃區的街廓，還有距離商圈步行2-3分鐘的優勢 ，在生活上可以帶來非常大的便利，另外，交通部分，擁有國道一號、三號以及64、65快速道路，還有台一線，可以說在南來北往上非常便利」。

▲▼「文華苑」鄰近5大商圈生活機能豐富，更坐擁機捷新莊副都心站、環狀線新北產業園區站雙線動能。

「文華苑」鄰近宏匯、昌平、福壽、佳瑪、幸福5大商圈，生活機能相當豐富，更坐擁機捷新莊副都心站、環狀線新北產業園區站雙線動能，新莊副都心發展迅速，替城市帶來新面貌，吸引人口不斷移入，在可觀的發展加值下，未來潛力也持續看漲。