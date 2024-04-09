新市預售屋變爛尾樓　已購客怒：1元都拿不回

記者張雅雲／高雄報導

台南近年房市熱，大大小小建商紛紛搶進推案，台南新市前幾年爛尾的建案「COCO嚮家NO.2」，近期因「清償債務」遭法拍，底價8587萬元，16日預計舉行一拍。已購客現身表示，至今連1元都拿不回。

《地產詹哥老實說》EP199／台積電確定「抵嘉」太保勇士一窩蜂 1坪35萬進場當心2件事

▲台南新市前幾年爛尾的建案「COCO嚮家NO.2」，近期因「清償債務」遭法拍，底價8587萬元。（圖／記者張雅雲攝）

根據法院公告透露，債務人為昇發國際開發有限公司，爛尾預售案「COCO嚮家NO.2」建商就是昇發國際開發，法拍原因為「清償債務強制執行」，預計16日進行一拍。

該筆土地位於台南新市區，公告建坪708坪，持分地坪221.9坪，底價為8587萬元，換算土地價格為38.6萬元，依現場公告，預定完工日為2022年2月3日，完工後將為1棟地上7樓建築物，共22戶，查封時現場所見，建物僅施作至6樓。

該案2020年開賣，已購客無奈表示，當時已完銷，但實登尚無交易紀錄，沒想到停工後竟然變成爛尾樓，雖然有到該公司詢問後續，但負責人避不見面，以他為例，已經付了頭期款加部分工程期款約86萬元，至今連1元都拿不回。

而依據台南市政府登記資料，昇發國際2017年核准設立，2023年停業，曾推出「COCO嚮家NO.1」、「 COCO嚮家NO.2」等，皆為戶數不多的小型建案。

▲該案2020年開賣，當時已完銷，但實登尚無交易紀錄。（圖／記者張雅雲攝）

根據昇發國際之前的徵才訊息，旗下公司有昇泰開發、日光行館建設、金圓通營造、昇發國際開發。已購客痛批，當初購屋合約中，履約保證的金圓通營造，根本和昇發國際就是同一家公司，怎麼可能繼續蓋得下去？

住商不動產台南新市南科加盟店長黃睿禹表示，新市主打鄰近南科，預售案銷售速度都不慢，當初「COCO嚮家NO.2」成交價約落在20~25萬元，位於新市永就一帶，土地使用分區屬於鄉村區，前幾年南科周遭新案不多，「怎麼蓋怎麼CLEAN」，近年因南科效應，各大建商紛紛搶進善化、新市，供給量增加、價格又高，買氣才趨緩。

近期不少科技人在新市購屋，首選為都市計畫範圍內的蛋黃區，預售房價最高已出現4字頭，而鄉村區用地被視為蛋白區，若與蛋黃區沒有明顯價差，難以吸引購屋人入手。

▲近期不少科技人在新市購屋，首選為都市計畫範圍內的蛋黃區。（圖／記者張雅雲攝）

住商不動產高屏澎區協理林祺博分析，此案2020年停工至今，已經爛尾近4年，也有可能等到3、4拍過後，也就是底價約4000~5000萬元左右，屆時換算地坪單價約20萬元，相當之低廉，也許會吸引到債權人也就是銀行方或其他資產公司入手。

寬頻房訊發言人徐華辰指出，這類爛尾樓法拍後，因建商已設定土地、建物融資，優先償還順序為銀行，若有剩餘分配款才會還給已購客，多數已購客已繳頭期款，血汗錢只能付諸流水。

建議購買預售屋時，履約保證以「價金返還保證」對民眾最有利，如建商未能如期完工，將由擔保的金融機構如數返還民眾已繳價金，或是選擇大型知名品牌建商，對已購客較有保障。

《地產詹哥老實說》EP199／台積電確定「抵嘉」太保勇士一窩蜂 1坪35萬進場當心2件事