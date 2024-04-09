天王星傾倒震驚全球　揭「軟腳樓」2大特徵

▲與雲門翠堤大樓結構相似的天王星大樓（圖）嚴重傾倒，已遭拆除。



圖文／鏡週刊

本刊調查，花蓮強震中倒塌的天王星大樓為地上9層、地下1層的老舊鋼筋混凝土建築物，1986年取得使用執照，屋齡38年，整棟大樓共有79間套房，1、2樓部分為書店、菸酒行、健身房，地下一樓則是酒吧，該酒吧曾發生多次治安問題，令住戶們不堪其擾，災害發生後，更有不少住戶質疑，酒吧裝修時曾經打掉地下室樑柱，恐傷及結構安全，可能是導致大樓倒塌的關鍵之一。

曾任雲林縣副縣長的國立雲林科技大學營建工程系名譽教授蘇南指出，天王星大樓與6年前倒塌的花蓮雲門翠堤大樓，不管是結構或倒塌模式都十分類似，2棟建物都位在街道轉角處，都是玻璃帷幕外牆，所以才造成「軟腳蝦效應」。

▲天王星大樓曾於2018年地震時受損，被花蓮縣府貼上黃單。（天王星大樓主委提供）

蘇南舉例，2016年台南大地震，造成維冠金龍大樓倒塌，檢方事後調查，該大樓在1993年申請建照時，原本一樓A棟到D棟是規劃店面，有不少牆面及樑柱支撐，但為了增加使用空間，隔年申請變更設計，把多戶打通成一戶，使得一樓牆壁及柱體減少，導致地震時力量的傳遞不均勻、頭重腳輕，這就是所謂的軟腳蝦結構，最後造成大樓傾斜倒塌。

▲花蓮強震後，全台超過4百棟建物受損，部分被貼上黃單，需修繕補強。

蘇南認為，部分建築師為了配合屋主或建商，在規劃設計上首重空間使用、外觀機能，而非優先考量結構配置、力學計算等安全問題，若建管單位也忽略，僅配合形式審查，讓這些設計不當、損害安全的建物順利取得建照及使照，那建物的倒塌恐怕是人禍！蘇南建議，建物申請裝修許可時，未經結構分析，不可拆除隔間磚墻或梁柱，政府也應提供更多誘因，讓管委員辦理危老建物的結構補強。

本刊調查，天王星大樓屋齡雖已38年，但交易仍然熱絡，今年2月還有人以160萬元買入一戶，沒想到不到2個月大樓就倒塌，讓屋主欲哭無淚。蘇南建議，未來中古屋交易，政府應獎勵賣方提供建物「耐震安全檢查報告」，以保障買方的「建築物安全知情權」。

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